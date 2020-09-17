За 8 месяцев спрос на автомобили в ЕС обрушился на 32%

За 8 месяцев спрос на автомобили в ЕС обрушился на 32%

Продажи автомобилей в Европейском Союзе в январе-августе рухнули на 32% относительно аналогичного периода прошлого года, восстановление авторынка проходит нестабильно.

Согласно данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), число зарегистрированных новых автомобилей в странах ЕС (без учета Мальты, данные по которой отсутствуют) составило в текущем году 6 млн 123 тыс. 852 по сравнению с 9 млн 2 тыс. 172 годом ранее.

Среди крупнейших авторынков региона наиболее сильный спад продемонстрировала Испания (-40,6%), далее следует Италия (-38,9%), Франция (-32%) и Германия (-28,8%).

ACEA опубликовала в четверг данные сразу за два последних месяца, и если в июле сокращение продаж замедлилось до 5,7% в годовом выражении (до 1,073 млн) после падения на 22,3% в июне, то в августе вновь был зафиксирован сильный спад - на 18,9% (до 769 525 автомобилей).

Семь из 27 стран-членов ЕС в июле сообщили о росте регистраций машин, включая Францию (+3,9%) и Испанию (+1,1%). Кроме того, в европейском регионе первые признаки восстановления показали рынки Великобритании (+11,3%), Исландии (+44,5%) и Норвегии (+6,5%).

Однако в августе вновь произошло ухудшение ситуации на автомобильных рынках, и продажи снизились во всех государствах ЕС за исключением Кипра (+14,1%). В том числе сильное сокращение продемонстрировали рынки ФРГ (+20%) и Франции (-19,8%).

Число зарегистрированных новых автомобилей в Европе (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания, покинувшая Европейский союз 31 января 2020 года) в январе-августе рухнуло на 33,1% - до 6,546 млн. В том числе в прошлом месяце снижение составило 15,4%, до 788 439 машин.

Среди компаний наиболее существенное падение продаж в текущем году было отмечено у японских Mazda (-45,7%) и Honda (-39,9%), а также британской Jaguar Land Rover (-40%).

Реализация автомобилей германской группы Volkswagen в январе-августе уменьшились на 29,8%, составив 1,599 млн. Французская PSA Group, главный конкурент VW на европейском рынке, сократила продажи на 38,3% - до 938 592.

МинПром по материалам Интерфакс

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