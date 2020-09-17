Водителя обвинили в смерти пешехода от автопилота

Напомним, в марте 2018 года беспилотный автомобиль Uber на базе кроссовера Volvo XC90, передвигаясь в городе Темпе штата Аризона под управлением автопилота, совершил наезд на пешехода. За рулём находилась оператор беспилотника Рафаэла Васкез, однако она отвлеклась от дороги и не заметила переходившую дорогу в неположенном месте 49-летнюю Элейн Херцберг. Система автономного вождения тоже не среагировала на опасность и в результате женщина, толкавшая перед собой велосипед с пакетами, скончалась от полученных травм в госпитале.

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) провёл расследование, которое длилось полтора года, и выяснил, что автомобиль обнаружил пешехода почти за шесть секунд до столкновения, однако не отреагировал из-за особенностей настройки системы аварийного торможения. Автопилот попросту не был способен распознавать пешеходов вне обозначенных разметкой и знаками переходов, а 44-летний дважды судимый трансгендер Рафаэла Васкез (ранее — Рафаэль) вместо отслеживания дорожной обстановки смотрел телешоу на смартфоне.

Непосредственной причиной трагической аварии эксперты назвали преступную халатность водителя, который не следил за дорогой и не смог вовремя среагировать на появление пешехода, хотя для этого у него было достаточно времени — 5,6 секунды. NTSB также объявил, что в подразделении беспилотных автомобилей Uber не относятся к безопасности испытаний с должным вниманием, что привело сразу к нескольким ошибкам, повлекшим за собой фатальные последствия.

NTSB Схема ДТП

К примеру, инженеры намеренно отключили штатную систему экстренного торможения в Volvo XC90, однако в собственных алгоритмах не смогли повторить её функционал. В итоге из-за большого количества ложных срабатываний у системы была огромная задержка перед началом торможения — автопилот задействовал тормоза лишь за 0,2 секунды до столкновения. Кроме того, алгоритмы управления некорректно работали, когда сталкивались с препятствием незнакомого типа, которым и стала пешеход с велосипедом.

Наконец, в компании Uber наняли для испытаний лишь одного водителя — и того с крайне сомнительным прошлым, деятельность которого к тому же никак не контролировали. Расследование показало, что Васкез нажала на педаль тормоза только через 0,7 секунды после того, как автомобиль сбил женщину. Впрочем, вину пешехода тоже никто не отрицал: Элейн переходила дорогу в тёмное время суток вне перехода, не убедившись в безопасности. Вероятной причиной такого поведения могли быть следы метамфетамина в крови погибшей.

Из всех участников происшествия уголовное наказание получит только Рафаэла Васкез: прокуратура округа Марикопа в штате Аризона предъявила ей обвинение в смерти по неосторожности. Согласно законам штата Аризона, водителю-испытателю Uber грозит до восьми лет лишения свободы, однако виновной она себя не признаёт. Судебное заседание по данному обвинению, в ходе которого будет определён срок наказания, состоится 11 февраля 2021 года.



