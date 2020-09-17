2020-09-17
Водительские права нового образца. Кабмин утвердил формат
Кабинет министров утвердил новые форматы национального и международного водительских удостоверений — они будут оформляться на новых бланках и в них появятся новые данные. Об этом говорится в постановлении Кабмина.
Фото: 5.ua
Что нового появится в водительском удостоверении:
- данные о согласии/несогласии водителя на посмертное донорство,
- информация о группе крови и резус-факторе,
- электронный чип (что должно позволить избежать подделок),
- бланки будут изготавливаться в таких цветах: темно-синий и темно-розовый, синий и желтый, лавандовый (который под воздействием ультрафиолета светится красным), розовый (который светится синим).
Также были утверждены новые бланки свидетельства о регистрации транспортного средства и образца опознавательного автомобильного знака.
Что нового появится в свидетельстве о регистрации транспортного средства:
- информация об уровне экологических норм, которому соответствует транспортное средство («ЕВРО-2» — «ЕВРО-6» или другой)
- электронный чип.
Что с обменом
Вместе с тем, обмен водительских прав старого образца на новые пока не предвидится. Все национальные и международные удостоверения, выданные до вступления в силу постановления Кабмина, будут действовать до конца своего срока.