Водительские права нового образца. Кабмин утвердил формат

Кабинет министров утвердил новые форматы национального и международного водительских удостоверений — они будут оформляться на новых бланках и в них появятся новые данные. Об этом говорится в постановлении Кабмина.

Водительские права нового образца. Кабмин утвердил формат
Фото: 5.ua

Что нового появится в водительском удостоверении:

  • данные о согласии/несогласии водителя на посмертное донорство,
  • информация о группе крови и резус-факторе,
  • электронный чип (что должно позволить избежать подделок),
  • бланки будут изготавливаться в таких цветах: темно-синий и темно-розовый, синий и желтый, лавандовый (который под воздействием ультрафиолета светится красным), розовый (который светится синим).

Также были утверждены новые бланки свидетельства о регистрации транспортного средства и образца опознавательного автомобильного знака.

Что нового появится в свидетельстве о регистрации транспортного средства:

  • информация об уровне экологических норм, которому соответствует транспортное средство («ЕВРО-2» — «ЕВРО-6» или другой)
  • электронный чип.

Что с обменом

Вместе с тем, обмен водительских прав старого образца на новые пока не предвидится. Все национальные и международные удостоверения, выданные до вступления в силу постановления Кабмина, будут действовать до конца своего срока.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Водителя, который под Киевом стал причиной ДТП с 5 погибшими и 20 травмированными, арестовали без права на залогВодителя, который под Киевом стал причиной ДТП с 5 погибшими и 20 травмированными, арестовали без права на залог
В Турции испытали первый летающий автомобиль собственного производства
В Украине автомобили будут регистрировать по новым правиламВ Украине автомобили будут регистрировать по новым правилам
Криклий досрочно закупил 220 видеокамер для дорог госназначенияКриклий досрочно закупил 220 видеокамер для дорог госназначения
Автопроизводителя имени Теслы обвинили в наглом мошенничествеАвтопроизводителя имени Теслы обвинили в наглом мошенничестве
Блок рекламы


Похожие новости
В водительских правах будут указывать согласие на посмертное донорствоВ водительских правах будут указывать согласие на посмертное донорство
Украинских автовладельцев обложат налогом на авто: Кабмин пополняет бюджетУкраинских автовладельцев обложат налогом на авто: Кабмин пополняет бюджет
В Украине утвердили новые бланки водительских правВ Украине утвердили новые бланки водительских прав
Водителя, который под Киевом стал причиной ДТП с 5 погибшими и 20 травмированными, арестовали без права на залогВодителя, который под Киевом стал причиной ДТП с 5 погибшими и 20 травмированными, арестовали без права на залог
З’явилися зображення нового англо-китайського кросовераЗ’явилися зображення нового англо-китайського кросовера
Пользователи электросамокатов и гироскутеров скоро станут полноправными участниками дорожного движения с правами и обязанностямиПользователи электросамокатов и гироскутеров скоро станут полноправными участниками дорожного движения с правами и обязанностями
В Украине появилась Skoda Octavia нового поколенияВ Украине появилась Skoda Octavia нового поколения
Украинских водителей хотят заставить повторно сдавать на праваУкраинских водителей хотят заставить повторно сдавать на права
У мережі показали зображення нового Mercedes-Benz S-ClasУ мережі показали зображення нового Mercedes-Benz S-Clas
Один из крупнейших лоукостов Европы получил права на полеты в УкраинуОдин из крупнейших лоукостов Европы получил права на полеты в Украину
Последние новости
Подгружаем последние новости