МАУ не будет брать денег за смену дат вылета и вернула стыковочные рейсы

МАУ опубликовала обновленное расписание рейсов на осень 2020 года. Вернули, в частности, стыковочные рейсы, отмечают в пресс-службе МАУ.

Фото: korrespondent.net

Анонсированное расписание рейсов до 24 октября 2020 года остается практически без изменений. Единственное исключение – рейсы в Тбилиси, которые отменили из-за продления эпидемиологических ограничений со стороны властей Грузии.

В МАУ также надеются на прекращение ограничений для иностранцев на въезд в Украину с октября. Поэтому анонсируют для своих пассажиров стыковочные и новые рейсы. Тем самым, у пассажиров появится возможность расширить географию полетов по Европе и Ближнему Востоку не только в период ограничений, но и после их окончания.

Новые международные рейсы

Киев – Брюссель (BRU) – Киев

Киев – Дюссельдорф (DUS) – Киев

Киев – Лондон (LGW)– Киев

Киев – Прага (PRG) – Киев

Киев – Баку (GYD) – Киев

Стыковочные международные рейсы

МАУ предлагает варианты стыковок из Амстердама (AMS), Лондона (LGW), Парижа (CDG), Брюсселя (BRU), Милана (MXP), Дюссельдорфа (DUS), Мюнхена (MUC), Праги (PRG) через Киев (KBP) в:

Дубай (DXB);

Каир (CAI);

Баку (GYD);

Ереван (EVN);

Стамбул (IST);

Тель-Авив (TLV).

Из Дубая (DXB), Каира (CAI), Баку (GYD), Еревана (EVN)через Киев (KBP) в:

Амстердам (AMS);

Лондон (LGW);

Париж (CDG);

Брюссель (BRU);

Милан (MXP);

Дюссельдорф (DUS);

Мюнхен (MUC);

Прагу (PRG);

Тель-Авив (TLV);

Стамбул (IST).

Из Тель-Авива и Стамбула через Киев (KBP) в:

Амстердам (AMS);

Лондон (LGW);

Париж (CDG);

Брюссель (BRU);

Милан (MXP);

Дюссельдорф (DUS);

Мюнхен (MUC);

Прагу (PRG);

Дубай (DXB);

Ереван (EVN);

Баку (GYD).

Стыковоки международных рейсов с внутренними

МАУ также предлагает варианты стыковок через Киев (KBP) собственными и партнерскими рейсами по Украине.

Из Амстердама (AMS), Лондона (LGW), Парижа (CDG), Брюсселя (BRU), Милана (MXP), Дюссельдорфа (DUS), Мюнхена (MUC), Праги (PRG), Тель-Авива (TLV) и Стамбула (IST)через Киев (KBP) в:

Харьков (HRK);

Львов (LWO);

Херсон (KHE);

Одессу (ODS);

Днепр (DNK).

Из Дубая (DXB), Каира (CAI), Баку (GYD), Еревана (EVN)через Киев (KBP) в:

Харьков (HRK);

Львов (LWO);

Одессу (ODS);

Днепр (DNK).

Также в МАУ напомнили, что Тель-Авив имеет прямое сообщение с Одессой, Львовом, Харьковом и Днепром. А из Стамбула можно долететь прямым рейсами не только до Киева , но и до Одессы.

Кроме того, отмечают в пресс-службе МАУ, пассажиры, которые будут покупать авиабилеты с 16 сентября включительно, смогут бесплатно неоднократно менять дату вылета в течение срока действия авиабилета.