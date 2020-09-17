МАУ не будет брать денег за смену дат вылета и вернула стыковочные рейсы
МАУ опубликовала обновленное расписание рейсов на осень 2020 года. Вернули, в частности, стыковочные рейсы, отмечают в пресс-службе МАУ.
Анонсированное расписание рейсов до 24 октября 2020 года остается практически без изменений. Единственное исключение – рейсы в Тбилиси, которые отменили из-за продления эпидемиологических ограничений со стороны властей Грузии.
В МАУ также надеются на прекращение ограничений для иностранцев на въезд в Украину с октября. Поэтому анонсируют для своих пассажиров стыковочные и новые рейсы. Тем самым, у пассажиров появится возможность расширить географию полетов по Европе и Ближнему Востоку не только в период ограничений, но и после их окончания.
Новые международные рейсы
- Киев – Брюссель (BRU) – Киев
- Киев – Дюссельдорф (DUS) – Киев
- Киев – Лондон (LGW)– Киев
- Киев – Прага (PRG) – Киев
- Киев – Баку (GYD) – Киев
Стыковочные международные рейсы
МАУ предлагает варианты стыковок из Амстердама (AMS), Лондона (LGW), Парижа (CDG), Брюсселя (BRU), Милана (MXP), Дюссельдорфа (DUS), Мюнхена (MUC), Праги (PRG) через Киев (KBP) в:
- Дубай (DXB);
- Каир (CAI);
- Баку (GYD);
- Ереван (EVN);
- Стамбул (IST);
- Тель-Авив (TLV).
Из Дубая (DXB), Каира (CAI), Баку (GYD), Еревана (EVN)через Киев (KBP) в:
- Амстердам (AMS);
- Лондон (LGW);
- Париж (CDG);
- Брюссель (BRU);
- Милан (MXP);
- Дюссельдорф (DUS);
- Мюнхен (MUC);
- Прагу (PRG);
- Тель-Авив (TLV);
- Стамбул (IST).
Из Тель-Авива и Стамбула через Киев (KBP) в:
- Амстердам (AMS);
- Лондон (LGW);
- Париж (CDG);
- Брюссель (BRU);
- Милан (MXP);
- Дюссельдорф (DUS);
- Мюнхен (MUC);
- Прагу (PRG);
- Дубай (DXB);
- Ереван (EVN);
- Баку (GYD).
Стыковоки международных рейсов с внутренними
МАУ также предлагает варианты стыковок через Киев (KBP) собственными и партнерскими рейсами по Украине.
Из Амстердама (AMS), Лондона (LGW), Парижа (CDG), Брюсселя (BRU), Милана (MXP), Дюссельдорфа (DUS), Мюнхена (MUC), Праги (PRG), Тель-Авива (TLV) и Стамбула (IST)через Киев (KBP) в:
- Харьков (HRK);
- Львов (LWO);
- Херсон (KHE);
- Одессу (ODS);
- Днепр (DNK).
Из Дубая (DXB), Каира (CAI), Баку (GYD), Еревана (EVN)через Киев (KBP) в:
- Харьков (HRK);
- Львов (LWO);
- Одессу (ODS);
- Днепр (DNK).
Также в МАУ напомнили, что Тель-Авив имеет прямое сообщение с Одессой, Львовом, Харьковом и Днепром. А из Стамбула можно долететь прямым рейсами не только до Киева, но и до Одессы.
Кроме того, отмечают в пресс-службе МАУ, пассажиры, которые будут покупать авиабилеты с 16 сентября включительно, смогут бесплатно неоднократно менять дату вылета в течение срока действия авиабилета.