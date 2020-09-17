МАУ не будет брать денег за смену дат вылета и вернула стыковочные рейсы

МАУ опубликовала обновленное расписание рейсов на осень 2020 года. Вернули, в частности, стыковочные рейсы, отмечают в пресс-службе МАУ.

МАУ не будет брать денег за смену дат вылета и вернула стыковочные рейсы
Фото: korrespondent.net

Анонсированное расписание рейсов до 24 октября 2020 года остается практически без изменений. Единственное исключение – рейсы в Тбилиси, которые отменили из-за продления эпидемиологических ограничений со стороны властей Грузии.

В МАУ также надеются на прекращение ограничений для иностранцев на въезд в Украину с октября. Поэтому анонсируют для своих пассажиров стыковочные и новые рейсы. Тем самым, у пассажиров появится возможность расширить географию полетов по Европе и Ближнему Востоку не только в период ограничений, но и после их окончания.

Новые международные рейсы

  • Киев – Брюссель (BRU) – Киев
  • Киев – Дюссельдорф (DUS) – Киев
  • Киев – Лондон (LGW)– Киев
  • Киев – Прага (PRG) – Киев
  • Киев – Баку (GYD) – Киев

Стыковочные международные рейсы

МАУ предлагает варианты стыковок из Амстердама (AMS), Лондона (LGW), Парижа (CDG), Брюсселя (BRU), Милана (MXP), Дюссельдорфа (DUS), Мюнхена (MUC), Праги (PRG) через Киев (KBP) в:

  • Дубай (DXB);
  • Каир (CAI);
  • Баку (GYD);
  • Ереван (EVN);
  • Стамбул (IST);
  • Тель-Авив (TLV).

Из Дубая (DXB), Каира (CAI), Баку (GYD), Еревана (EVN)через Киев (KBP) в:

  • Амстердам (AMS);
  • Лондон (LGW);
  • Париж (CDG);
  • Брюссель (BRU);
  • Милан (MXP);
  • Дюссельдорф (DUS);
  • Мюнхен (MUC);
  • Прагу (PRG);
  • Тель-Авив (TLV);
  • Стамбул (IST).

Из Тель-Авива и Стамбула через Киев (KBP) в:

  • Амстердам (AMS);
  • Лондон (LGW);
  • Париж (CDG);
  • Брюссель (BRU);
  • Милан (MXP);
  • Дюссельдорф (DUS);
  • Мюнхен (MUC);
  • Прагу (PRG);
  • Дубай (DXB);
  • Ереван (EVN);
  • Баку (GYD).

Стыковоки международных рейсов с внутренними

МАУ также предлагает варианты стыковок через Киев (KBP) собственными и партнерскими рейсами по Украине.

Из Амстердама (AMS), Лондона (LGW), Парижа (CDG), Брюсселя (BRU), Милана (MXP), Дюссельдорфа (DUS), Мюнхена (MUC), Праги (PRG), Тель-Авива (TLV) и Стамбула (IST)через Киев (KBP) в:

  • Харьков (HRK);
  • Львов (LWO);
  • Херсон (KHE);
  • Одессу (ODS);
  • Днепр (DNK).

Из Дубая (DXB), Каира (CAI), Баку (GYD), Еревана (EVN)через Киев (KBP) в:

  • Харьков (HRK);
  • Львов (LWO);
  • Одессу (ODS);
  • Днепр (DNK).

Также в МАУ напомнили, что Тель-Авив имеет прямое сообщение с Одессой, Львовом, Харьковом и Днепром. А из Стамбула можно долететь прямым рейсами не только до Киева, но и до Одессы.

Кроме того, отмечают в пресс-службе МАУ, пассажиры, которые будут покупать авиабилеты с 16 сентября включительно, смогут бесплатно неоднократно менять дату вылета в течение срока действия авиабилета.

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