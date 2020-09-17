В водительских правах будут указывать согласие на посмертное донорство

В водительских правах будут указывать согласие на посмертное донорство

В Украине с 2021 года в водительских правах будут указывать, согласен или нет водитель стать донором органов в случае своей гибели. Такой пункт содержится в приложении к постановлению Кабмина про утверждение бланков и технических описаний бланков удостоверения водителя.

Пункт о том, согласен или нет водитель стать донором в случае своей гибели, будет находиться на обратной стороне «прав», там, где указаны категории транспорта.

Украинцам при получении водительских прав вначале нужно будет написать письменное заявление о том, согласны они или нет стать посмертными донорами. Лица, которые дадут свое согласие, потом должны будут написать ещё одно заявление, в котором нужно дать согласие на то, чтобы эту информацию указали в удостоверении.

В водительских правах будут указывать согласие на посмертное донорство

Авторы этого нововведения исходят из того, что в Украине ежегодно происходят большое количество дорожных аварий со смертельным исходом, но некоторые органы жертв можно использовать для трансплантации, чтобы спаси жизни другим людям.

Кабмин уже утвердил проект постановления о посмертном донорстве. Нововведения вступят в силу через полгода после того, как их опубликуют в государственных СМИ.


: Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Водителя, который под Киевом стал причиной ДТП с 5 погибшими и 20 травмированными, арестовали без права на залогВодителя, который под Киевом стал причиной ДТП с 5 погибшими и 20 травмированными, арестовали без права на залог
В Турции испытали первый летающий автомобиль собственного производства
В Украине автомобили будут регистрировать по новым правиламВ Украине автомобили будут регистрировать по новым правилам
Криклий досрочно закупил 220 видеокамер для дорог госназначенияКриклий досрочно закупил 220 видеокамер для дорог госназначения
Автопроизводителя имени Теслы обвинили в наглом мошенничествеАвтопроизводителя имени Теслы обвинили в наглом мошенничестве
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине утвердили новые бланки водительских правВ Украине утвердили новые бланки водительских прав
Tesla Model 3 китайской сборки будут поставлять в Европу и АзиюTesla Model 3 китайской сборки будут поставлять в Европу и Азию
В Украине автомобили будут регистрировать по новым правиламВ Украине автомобили будут регистрировать по новым правилам
В ночь на 2 сентября на Троещине будут ограничивать движение на одной из улиц (схема)
Таксисты Bolt, Uber, Uklon будут покупать патент — МининфраструктурыТаксисты Bolt, Uber, Uklon будут покупать патент — Мининфраструктуры
Поезда будут останавливаться в красной зоне только для высадки, предупреждать нужно будет заранее, - КриклийПоезда будут останавливаться в красной зоне только для высадки, предупреждать нужно будет заранее, - Криклий
Поезда дальнего следования не будут останавливаться в Луцке и Тернополе, - УЗПоезда дальнего следования не будут останавливаться в Луцке и Тернополе, - УЗ
В Киевской области будут делать электронику для немецких автоВ Киевской области будут делать электронику для немецких авто
Украинские пограничники испытывают французские патрульные катера, которые будут строить в Николаеве по контракту с МВД
В ЕС будут летать только в маскахВ ЕС будут летать только в масках
Последние новости
Подгружаем последние новости