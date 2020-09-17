В водительских правах будут указывать согласие на посмертное донорство

В Украине с 2021 года в водительских правах будут указывать, согласен или нет водитель стать донором органов в случае своей гибели. Такой пункт содержится в приложении к постановлению Кабмина про утверждение бланков и технических описаний бланков удостоверения водителя.

Пункт о том, согласен или нет водитель стать донором в случае своей гибели, будет находиться на обратной стороне «прав», там, где указаны категории транспорта.

Украинцам при получении водительских прав вначале нужно будет написать письменное заявление о том, согласны они или нет стать посмертными донорами. Лица, которые дадут свое согласие, потом должны будут написать ещё одно заявление, в котором нужно дать согласие на то, чтобы эту информацию указали в удостоверении.

Авторы этого нововведения исходят из того, что в Украине ежегодно происходят большое количество дорожных аварий со смертельным исходом, но некоторые органы жертв можно использовать для трансплантации, чтобы спаси жизни другим людям.