В КГГА установили лимиты использования служебного транспорта (документ)

В КГГА установили лимиты использования служебного транспорта (документ)

В Киевской горгосадминистрации (КГГА) установили лимиты использования служебного и вспомогательного транспорта. Установлены нормы суточного и месячного пробега автомобилей столичной госадминистрации.

Об этом KV стало известно из приказа №62 от 4 сентября 2020 года Аппарата КГГА.

Согласно приказа с 7 сентября 2020 года для служебного и вспомогательного транспорта КГГА установлены среднесуточные и месячные лимиты пробега.

При этом допускаются отклонения от среднесуточных лимитов использования автомобилей, в том числе в случае неполного количества рабочих дней в месяце при условии соблюдения месячного лимита.

В случае использования служебного и вспомогательного транспорта КГГА в выходные и праздничные дни месячный лимит устанавливается на уровне среднесуточного пробега умноженного на фактическое количество отработанных дней в поточном месяце.

Кроме того, как следует из документа, пробег служебных автомобилей, используюемых в командировках, не засчитывается в месячные лимиты.

Согласно дополнению к приказу, для служебных автомобилей КГГА среднесуточный пробег должен составлять от 100 до 200 км, а месячный – от 2100 до 4400 км.

Для вспомогательного транспорта установлены среднесуточные лимиты:

для автобусов – 150 км пробега;для грузового транспорта – 100 км пробега.

Месячный пробег для автобусов ограничен 3150-3300 км, а для грузового транспорта – от 2100 до 2200 км.

Напомним, штрафы за зафиксированные автоматическими камерами нарушения Правил дорожного движения, которые допустили  водители служебных автомобилей КГГА и столичных коммунальных предприятий, оплачиваются из городского бюджета. Главу КГГА попросили пояснить, какие дисциплинарные меры со стороны столичных властей будут применяться к таким нарушителям.

Фото: “Обозреватель”


Игорь Бровко, КиевВласть

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