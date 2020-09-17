В Турции испытали первый летающий автомобиль собственного производства

Разработчики заявляют, что аппарат сможет подниматься на высоту до 2 км, развивать скорость 100 км/ч, находиться в воздухе в течение часа.

В Турции успешно испытали первый летающий автомобиль собственного производства.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на компанию-производителя авто Baykar.

"Автомобиль CEZERI, который мы разработали на национальном уровне, совершил свой первый полет", - заявили в компании.

Во время испытаний авто весом 230 кг поднялась на высоту 10 метров.

В компании планируют усовершенствовать прототип автомобиля и выполнять полеты с людьми.

Директор Baykar Сельджук Байрактар считает, что для того, чтобы эти авто могли использовать, нужно 10-15 лет.

Летающий CEZER? впервые представили на Фестивале авиации и космических технологий TEKNOFEST в Стамбуле прошлого года. Разработчики заявляют, что аппарат сможет подниматься на высоту до 2 км, развивать скорость 100 км/ч, находиться в воздухе в течение часа, преодолевая за это время 70-80 км.

Напомним, в мае 2019 года в Германии представили летающее такси. Аппарат стратапа Lilium может взять на борт пять человек.