На дороге "Киев - Чоп" на Львовщине после масштабного ДТП заблокировано движение транспорта
Столкнулись два грузовика, два микроавтобуса и два легковых автомобиля.
На автодороге "Киев-Чоп" вблизи села Виннички Пустомытовского района Львовской области ограничено движение транспорта в связи с масштабной аварией.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовщины.
Правоохранители обращаются к водителям с просьбой, по возможности, пользоваться объездными маршрутами.
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, около 14:40. Как предварительно установлено, столкнулись шесть транспортных средств - два грузовика, два микроавтобуса и два легковых автомобиля "БМВ" и "Рено". Все они двигались в попутном направлении.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. Уточняется количество участников ДТП и лиц, которые были травмированы.
Напомним, раньше в пригороде Хмельницкого рейсовый "ПАЗик" столкнулся с Теслой, пострадало 8 человек.