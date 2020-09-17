На дороге "Киев - Чоп" на Львовщине после масштабного ДТП заблокировано движение транспорта

Столкнулись два грузовика, два микроавтобуса и два легковых автомобиля.

На автодороге "Киев-Чоп" вблизи села Виннички Пустомытовского района Львовской области ограничено движение транспорта в связи с масштабной аварией.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовщины.

Правоохранители обращаются к водителям с просьбой, по возможности, пользоваться объездными маршрутами.

Фото: lv.npu.gov.ua

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, около 14:40. Как предварительно установлено, столкнулись шесть транспортных средств - два грузовика, два микроавтобуса и два легковых автомобиля "БМВ" и "Рено". Все они двигались в попутном направлении.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. Уточняется количество участников ДТП и лиц, которые были травмированы.

Фото: lv.npu.gov.ua

Напомним, раньше в пригороде Хмельницкого рейсовый "ПАЗик" столкнулся с Теслой, пострадало 8 человек.

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