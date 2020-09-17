В Киеве на выходных перекроют Дарницкий мост для ремонта

Работы будут выполнять в направлении Правого берега.

В Киеве с 21:00 18 сентября до 17:00 21 сентября перекроют Дарницкий мост из-за ремонтных работ.

Об этом сообщает "Киевавтодор".

"На Дарницком мосту проведут текущий ремонт покрытия. Работы будут выполнять в направлении Правого берега.

Основные работы планируется выполнить на выходных, чтобы меньше влиять на трафик", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время работ движение будет частично ограничено. Водителей просят учитывать это при планировании маршрута.

Напомним, Дарницкий мост (известный как мост Кирпы) начали строить в 2004 году. Железнодорожное движение по мосту стартовало 27 сентября 2010 года. 17 декабря 2010-го по мосту открыли автомобильное движение с левого берега на правый, а 31 мая 2011-го - с правого на левый.

Сейчас мост построен на 82,4% и находится на балансе ПАО "Укрзализныця". До сих пор не готова левобережная автомобильная развязка со съездом на Днепровскую набережную. Стоимость завершения строительства составляет около 30 млн евро.