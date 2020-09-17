В пригороде Хмельницкого рейсовый "ПАЗик" столкнулся с Теслой, пострадали 8 человек

Спасатели отключили аккумуляторы авто, чтобы предотвратить возгорание.

В пригороде Хмельницкого вечером 15 сентября случилось дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля, в результате пострадали 8 человек.

Об этом информирует пресс-центр МВД.

Авария произошла 15 сентября около 18:00 на автодороге сообщением "Черновцы - Житомир".

"В пригороде столкнулись рейсовый автобус ПАЗ 4205 под управлением 50-летнего водителя, двигавшийся по пригородному маршруту сообщением "Хмельницкий - Карповцы", и автомобиль TESLA под управлением 31-летнего хмельничанина. В результате ДТП предварительно 7 пассажиров автобуса и водитель "Теслы" получили телесные повреждения, степень тяжести которых устанавливается", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям информирует, что спасатели на месте ДТП отключили аккумуляторные батареи транспортных средств, чтобы предотвратить возгорание, одновременно предоставив помощь медикам в транспортировке пострадавших в кареты скорой.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч. 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

В августе во Львовской области в ДТП с легковушкой и рейсовым автобусом погиб человек, еще двое травмированы.

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