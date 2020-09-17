Мост Патона в Киеве закрывают на реставрацию

Реставрацию моста через Днепр планируют завершить до конца 2025 года.

Мост Патона в Киеве закрывают на реставрацию
Фото: Информатор

Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко 15 сентября подписал распоряжение "О реставрации с приспособлением моста им. Е.О.Патона через р. Днепр".

Документ обнародован 16 сентября.

Согласно распоряжению, реставрацию моста Патона должны закончить до 31 декабря 2025 года. Заказчиком работ определено КП "Киевавтодор", их будут проводить за бюджетные средства.

Мост Патона через Днепр ввели в эксплуатацию в 1953 году, и он был крупнейшим в мире цельносварным мостом, у которого все швы, включая монтажные, выполнены с помощью автоматической сварки. Это важнейшая транспортная артерия Киева, которая соединяет центр города с большими левобережными жилыми массивами.

В 2019 году стало известно о том, что Институт стальных конструкций имени Шимановского признал состояние моста Патона критическим.

В 2020 году на мосту Патона запретили проезд грузовикам.

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