Стали известны цены на Renault Arkana от ЗАЗа

В ближайшее время состоится официальная премьера кроссовера Renault Arkana, который будет выпускать ЗАЗ. Изданию «Автоцентр» удалось из своих источников узнать, что эта новинка будет стоить в Украине примерно от 470 тысяч гривен.

За 470 тысяч гривен украинцы смогут купить Arkana в базовой комплектации с моноприводом и с 1,6 л атмосферным двигателем мощностью 114 л.с. и 156 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с механической коробкой передач.

Покупателям также предложат версию с полным приводом и с вариатором, но она будет, конечно, стоить дороже.

Renault Arkana базируется на платформе Global Access. Его длина составляет 4545 мм, ширина - 1820 мм, а колесная база - 2721 мм. Дорожный просвет - 205 мм. Клиренс, согласитесь, достаточно большой, учитывая, что это кроссовер-купе.

Arkana также оснащается 1,33 л бензиновым турбодвигателем мощностью 150 л.с, но появится ли такая версия в Украине – пока не известно. Между тем, с таким мотором кроссовер до 100 км/ч разгоняется за 10,5 секунды при максимальной скорости 191 км/ч.