В Украине утвердили новые бланки водительских прав
Теперь на удостоверении будут указывать группу крови (резус-фактор) водителя.
Кабинет Министров Украины сегодня, 16 сентября, утвердил постановление, которым установлены новые образцы бланков национального и международного водительских удостоверений, а также автомобильных номерных знаков.
Об этом говорится в сообщении
на едином портале органов системы МВД Украины.
"Этим постановлением мы привели документы в соответствие с европейскими требованиями. Новый образец также на пластиковой карточке. Он трехъязычный (на украинском, английском, часть - на французском языках), действующий на территории всей Европы и во многих странах мира", - говорится в сообщении.
Теперь на удостоверении будут указывать группу крови (резус-фактор) водителя.
"Это позволит врачам оперативно оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при ДТП. Также будут указаны данные согласия или несогласия на донорство", - приводятся в сообщении слова главы правительства Дениса Шмыгаль.
Водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, временный регистрационный талон, выданные до вступления в силу этого постановления, будут действительными в течение срока, на который они были выданы.
Напомним, в местах, где было установлено первые 50 камер автофото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, количество аварий снизилось в три раза. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.