В Украине утвердили новые бланки водительских прав

Теперь на удостоверении будут указывать группу крови (резус-фактор) водителя.

Кабинет Министров Украины сегодня, 16 сентября, утвердил постановление, которым установлены новые образцы бланков национального и международного водительских удостоверений, а также автомобильных номерных знаков.

Об этом говорится в сообщении

на едином портале органов системы МВД Украины.

"Этим постановлением мы привели документы в соответствие с европейскими требованиями. Новый образец также на пластиковой карточке. Он трехъязычный (на украинском, английском, часть - на французском языках), действующий на территории всей Европы и во многих странах мира", - говорится в сообщении.

Фото: mvs.gov.ua

Теперь на удостоверении будут указывать группу крови (резус-фактор) водителя.

"Это позволит врачам оперативно оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при ДТП. Также будут указаны данные согласия или несогласия на донорство", - приводятся в сообщении слова главы правительства Дениса Шмыгаль.

Водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, временный регистрационный талон, выданные до вступления в силу этого постановления, будут действительными в течение срока, на который они были выданы.

Напомним, в местах, где было установлено первые 50 камер автофото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, количество аварий снизилось в три раза. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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