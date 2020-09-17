Криклий пригласил австрийцев принять участие в модернизации электровозов

Криклий пригласил австрийцев принять участие в модернизации электровозов

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий пригласил австрийские компании к сотрудничеству для обновления парка электровозов Укрзализныци. Об этом он заявил в Австрии в составе делегации президента Украины Владимира Зеленского, передает пресс-служба ведомства.

"Я искренне благодарен австрийской стороне за постоянное сотрудничество по различным направлениям, в том числе в части грузовых автомобильных перевозок. Несмотря на кризис и карантин, мы продолжаем внедрять все возможные меры для бесперебойной перевозки грузов. И мы хотим развивать это сотрудничество дальше. Кроме этого, начат процесс отбора производителя электровозов для обновления парка электровозов Укрзализныци. И мы приглашаем австрийские компании к сотрудничеству по данному вопросу и участию в отборе", - рассказал Криклий.

По его словам, Украина очень высоко ценит сотрудничество с Австрией в рамках многосторонних инициатив и международных организаций, в частности в рамках деятельности Дунайской Комиссии и реализации Стратегии ЕС для Дунайского региона.

"В начале сентября были проведены консультации со словацкой стороной по активизации сотрудничества в развитии маршрута Китай - Европа через территории Украины и Словакии. Украинская железнодорожная инфраструктура имеет достаточный потенциал и возможности для обеспечения надежного транспортного сервиса при выполнении таких перевозок", - добавил министр.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Водителя, который под Киевом стал причиной ДТП с 5 погибшими и 20 травмированными, арестовали без права на залогВодителя, который под Киевом стал причиной ДТП с 5 погибшими и 20 травмированными, арестовали без права на залог
В Украине автомобили будут регистрировать по новым правиламВ Украине автомобили будут регистрировать по новым правилам
Криклий досрочно закупил 220 видеокамер для дорог госназначенияКриклий досрочно закупил 220 видеокамер для дорог госназначения
Автопроизводителя имени Теслы обвинили в наглом мошенничествеАвтопроизводителя имени Теслы обвинили в наглом мошенничестве
Названо найкращі повнопривідні універсали з пробігомНазвано найкращі повнопривідні універсали з пробігом
Блок рекламы


Похожие новости
Криклий досрочно закупил 220 видеокамер для дорог госназначенияКриклий досрочно закупил 220 видеокамер для дорог госназначения
Криклий заявил, что работы по поднятию танкера Delfi идут по плануКриклий заявил, что работы по поднятию танкера Delfi идут по плану
Министр Криклий показал свой электромобильМинистр Криклий показал свой электромобиль
В Киеве ограничат движение транспорта в связи со съемками фильма с участием Ван Дамма (список перекрытий улиц)В Киеве ограничат движение транспорта в связи со съемками фильма с участием Ван Дамма (список перекрытий улиц)
Криклий: танкер Delfi поднимут за деньги одесской компанииКриклий: танкер Delfi поднимут за деньги одесской компании
Поезда будут останавливаться в красной зоне только для высадки, предупреждать нужно будет заранее, - КриклийПоезда будут останавливаться в красной зоне только для высадки, предупреждать нужно будет заранее, - Криклий
Летальное ДТП с депутатом на Закарпатье: вторая смерть на дороге с участием депутатаЛетальное ДТП с депутатом на Закарпатье: вторая смерть на дороге с участием депутата
ДТП с участием колонны военных автомобилей произошло в Харьковской области, пострадали 2 гражданскихДТП с участием колонны военных автомобилей произошло в Харьковской области, пострадали 2 гражданских
Доля локализации при производстве электровозов в Украине составит 35%Доля локализации при производстве электровозов в Украине составит 35%
Криклий назвал первые страны, с которыми Украина восстановит авиасообщениеКриклий назвал первые страны, с которыми Украина восстановит авиасообщение
Последние новости
Подгружаем последние новости