В Киеве в результате столкновения мотоцикла и пешехода-нарушителя погибли 3 человека
Следователи устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с участием мотоцикла на проспекте Любомира Гузара. В результате происшествия пассажир транспортного средства и пешеход от полученных травм погибли на месте, а водитель скончался в карете скорой помощи. Следователи столичной полиции уже открыли по этому факту уголовное производство.
Об этом
Вечером 15 сентября в дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение от врачей о дорожно-транспортном происшествии с погибшими на проспекте Любомира Гузара.
На месте происшествия следователи предварительно установили, что мужчина, 1965 года рождения, перебегал дорогу в неустановленном месте и попал под колеса мотоцикла “Ямаха”, который двигался в направлении Кольцевой дороги.
Вследствие ДТП от полученных травм пассажир транспортного средства и мужчина-пешеход погибли на месте, а водитель мотоцикла, 1989 года рождения, умер в карете “скорой”.
По данному факту следственным управлением столичной полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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Фото: столичная полиция