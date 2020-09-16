В Киеве в результате столкновения мотоцикла и пешехода-нарушителя погибли 3 человека

Следователи устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с участием мотоцикла на проспекте Любомира Гузара. В результате происшествия пассажир транспортного средства и пешеход от полученных травм погибли на месте, а водитель скончался в карете скорой помощи. Следователи столичной полиции уже открыли по этому факту уголовное производство.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве .

Вечером 15 сентября в дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение от врачей о дорожно-транспортном происшествии с погибшими на проспекте Любомира Гузара.

На месте происшествия следователи предварительно установили, что мужчина, 1965 года рождения, перебегал дорогу в неустановленном месте и попал под колеса мотоцикла “Ямаха”, который двигался в направлении Кольцевой дороги.

Вследствие ДТП от полученных травм пассажир транспортного средства и мужчина-пешеход погибли на месте, а водитель мотоцикла, 1989 года рождения, умер в карете “скорой”.

По данному факту следственным управлением столичной полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала KV , в ночь на 1 августа на ул. Богатырской в Оболонском районе Киева произошло смертельное ДТП. Мотоцикл насмерть сбил пешехода, который находился на дороге, и сам получил тяжелые травмы.

Фото: столичная полиция