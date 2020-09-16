Нет ничего святого: Китайцы сделали копию Ford F-150 Raptor

Нет ничего святого: Китайцы сделали копию Ford F-150 Raptor

Американцы являются страстными фанатами пикапов. Ford F-150 Raptor входит в число их любимцев. Однако, для китайцев нет ничего святого. Китайская компания Foton даже сделала копию этого пикапа.

Называется китайский пикап Big General. Он позаимствовал у американского внедорожного автомобиля больше, чем просто дизайн. Впрочем, некоторые элементы дизайна китайцы все-таки сделали оригинальные, не такие, как у американского оригинала.

Интересно, что Big General на одной из фотографий имеет легкосплавные колесные диски, очень напоминающие легкосплавные диски внедорожника Lincoln Navigator.

Нет ничего святого: Китайцы сделали копию Ford F-150 Raptor

Судя по фото, Big General немного меньше, чем F-150. По своим размерам он ближе к Ranger и Toyota Tacoma. Однако, внешне он очень сильно похож на знаменитый американский пикап. И это не просто подражание. Это прямое копирование, что свидетельствует о нарушении авторских прав.

В линейку двигателей Big General войдут три агрегата. Речь идет про четырехцилиндровый 2,0 л бензиновый турбомотор (238 л.с.), а также про четырехцилиндровые 2,0- и 2,5 л турободизеля.

Нет ничего святого: Китайцы сделали копию Ford F-150 Raptor

Компания Foton планирует официально представить пикап Big General на автосалоне в Пекине. Этот автосалон был отложен, но не отменен. Это единственный большой автосалон в мире, который пройдет в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса.


: Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Водителя, который под Киевом стал причиной ДТП с 5 погибшими и 20 травмированными, арестовали без права на залогВодителя, который под Киевом стал причиной ДТП с 5 погибшими и 20 травмированными, арестовали без права на залог
В Киеве откроют паркинг на 400 авто для посетителей зоопарка, - КличкоВ Киеве откроют паркинг на 400 авто для посетителей зоопарка, - Кличко
Перевозки по Днепру за 8 месяцев снизились на 10%Перевозки по Днепру за 8 месяцев снизились на 10%
В Украине автомобили будут регистрировать по новым правиламВ Украине автомобили будут регистрировать по новым правилам
Криклий досрочно закупил 220 видеокамер для дорог госназначенияКриклий досрочно закупил 220 видеокамер для дорог госназначения
Блок рекламы


Похожие новости
Ford начал продавать в Украине новый кроссоверFord начал продавать в Украине новый кроссовер
Китайцы сделали копию Mitsubishi Outlander за $13 тысячКитайцы сделали копию Mitsubishi Outlander за $13 тысяч
Ford выкатил новый Bronco.Ford выкатил новый Bronco.
Ford Motor может приостановить производство из-за карантина в МексикеFord Motor может приостановить производство из-за карантина в Мексике
Водителя Ford Focus оштрафовали за езду со скоростью 703 км/ч
Китайцы теперь тоже могут оформить предварительный заказ на пикап Tesla CybertruckКитайцы теперь тоже могут оформить предварительный заказ на пикап Tesla Cybertruck
Ford підготував новий двигунFord підготував новий двигун
Ford Mustang с громким выхлопом заставили замолчать при помощи монтажной пеныFord Mustang с громким выхлопом заставили замолчать при помощи монтажной пены
Инженеры Newport Convertible Engineering сделали кабриолет из Tesla Model 3Инженеры Newport Convertible Engineering сделали кабриолет из Tesla Model 3
В Бельгии сделали бронированный внедорожный лимузин для олигархов и депутатовВ Бельгии сделали бронированный внедорожный лимузин для олигархов и депутатов
Последние новости
Подгружаем последние новости