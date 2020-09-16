Нет ничего святого: Китайцы сделали копию Ford F-150 Raptor

Американцы являются страстными фанатами пикапов. Ford F-150 Raptor входит в число их любимцев. Однако, для китайцев нет ничего святого. Китайская компания Foton даже сделала копию этого пикапа.

Называется китайский пикап Big General. Он позаимствовал у американского внедорожного автомобиля больше, чем просто дизайн. Впрочем, некоторые элементы дизайна китайцы все-таки сделали оригинальные, не такие, как у американского оригинала.

Интересно, что Big General на одной из фотографий имеет легкосплавные колесные диски, очень напоминающие легкосплавные диски внедорожника Lincoln Navigator.

Судя по фото, Big General немного меньше, чем F-150. По своим размерам он ближе к Ranger и Toyota Tacoma. Однако, внешне он очень сильно похож на знаменитый американский пикап. И это не просто подражание. Это прямое копирование, что свидетельствует о нарушении авторских прав.

В линейку двигателей Big General войдут три агрегата. Речь идет про четырехцилиндровый 2,0 л бензиновый турбомотор (238 л.с.), а также про четырехцилиндровые 2,0- и 2,5 л турободизеля.

Компания Foton планирует официально представить пикап Big General на автосалоне в Пекине. Этот автосалон был отложен, но не отменен. Это единственный большой автосалон в мире, который пройдет в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса.