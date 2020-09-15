ДТП с фурой на Херсонщине унесло жизнь водителя грузовика

Трагическая весть о смертельном ДТП пришла из Херсонской области. Роковое происшествие случилось с автомобилем IVECO с прицепом, который был доверху нагружен помидорами. О трагедии сообщил в полицию водитель другого автомобиля, проезжавший тем же путем. На обочине дороги вблизи от села Чернянка Каховского района, в поле, он увидел перевернутую фуру, рядом с которой лежал мертвый мужчина.

Полицейские, выехавшие на место происшествия, установили, как все произошло.

Фура IVECO шла доверху наполненная помидорами. Причиной аварии, как предполагают полицейские, стало пробитое колесо. Очевидно, шина лопнула на полном ходу, и машину стало уводить в сторону. Ситуацию усугубил тяжелый нагруженный прицеп, который потянул автомобиль в кювет. В результате фура перевернулась. Во время падения водитель фуры вылетел сквозь разбитое лобовое стекло машины. Там же, на месте, 49-летний мужчина скончался от полученных травм.

Напомним, в Закарпатской области двое несовершеннолетних школьников устроили ДТП с похищенным автомобилем. Подростки умыкнули автомобиль покататься. И тоже, не совладав с управлением, перевернулись на нем и вылетели в кювет. Однако там, к счастью, обошлось без жертв.