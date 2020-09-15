ДТП с фурой на Херсонщине унесло жизнь водителя грузовика

ДТП с фурой в Херсонской области: лопнувшее колесо не оставило водителю шансов на жизнь

Трагическая весть о смертельном ДТП пришла из Херсонской области. Роковое происшествие случилось с автомобилем IVECO с прицепом, который был доверху нагружен помидорами. О трагедии сообщил в полицию водитель другого автомобиля, проезжавший тем же путем. На обочине дороги вблизи от села Чернянка Каховского района, в поле, он увидел перевернутую фуру, рядом с которой лежал мертвый мужчина.

Полицейские, выехавшие на место происшествия, установили, как все произошло.

ДТП с фурой в Херсонской области: лопнувшее колесо не оставило водителю шансов на жизнь

Фура IVECO шла доверху наполненная помидорами. Причиной аварии, как предполагают полицейские, стало пробитое колесо. Очевидно, шина лопнула на полном ходу, и машину стало уводить в сторону. Ситуацию усугубил тяжелый нагруженный прицеп, который потянул автомобиль в кювет. В результате фура перевернулась. Во время падения водитель фуры вылетел сквозь разбитое лобовое стекло машины. Там же, на месте, 49-летний мужчина скончался от полученных травм.

Напомним, в Закарпатской области двое несовершеннолетних школьников устроили ДТП с похищенным автомобилем. Подростки умыкнули автомобиль покататься. И тоже, не совладав с управлением, перевернулись на нем и вылетели в кювет. Однако там, к счастью, обошлось без жертв.


Марченко Любов, Тудей

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