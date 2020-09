Nikola призналась, что в рекламе скатила нерабочий электрический грузовик с горы

Компании Nikola недавно удалось заполучить стратегического инвестора в лице General Motors, который в обмен на 11 % в капитале взял на себя обязанности по производству электрического пикапа Badger. Отчёт инвестиционной компании Hindenburg обвинял Nikola в сокрытии информации от инвесторов, но на этой неделе разработчик электрических грузовиков попытался ответить на все обвинения.

Пожалуй, самым курьёзным было обвинение в том, что показанный в видеоролике три года назад прототип грузовика Nikola One не передвигался самостоятельно, а просто скатился с горы, хотя реклама производителя повсеместно упоминала, что он находился в движении. На этот счёт Nikola заявила, что никогда не ссылалась на способность первого прототипа двигаться за счёт собственной силы тяги. Основные компоненты прототипа Nikola One полностью функционировали, включая тяговые батареи, инверторы, коробку передач, элементы трансмиссии, подвеску, высоковольтную сеть и системы управления.

Специфика ситуации заключается в том, что по мере создания Nikola One компания решила переключиться на разработку грузовиков следующего поколения, и первый прототип просто не был доведён до готовности, чтобы приводиться в движение собственной силовой установкой. В рекламном ролике, который был снят сторонней компанией, Nikola One действительно катился с горы, зато прототипы Nikola Two уже могли полноценно передвигаться на электротяге. Эту способность они неоднократно демонстрировали на отраслевых мероприятиях.

Ответила Nikola и на обвинения в использовании инверторов стороннего производства, на которые якобы наклеивает свои шильдики. Пока ведётся создание предсерийных образцов грузовиков, компания для нужд испытания допускает применение готовых компонентов сторонних марок, это распространённая в отрасли практика. Nikola разрабатывает инверторы собственной конструкции, они должны стать частью серийных тягачей этой марки после их появления на конвейере.

Созданные в сотрудничестве с Bosch пять тягачей тоже полноценно функционируют, как добавила Nikola. Они относятся к предсерийным образцам, и судить по ним о возможностях и характеристиках серийных машин преждевременно. За новоиспечённого партнёра даже вступилась руководитель General Motors Мэри Барра (Mary Barra) — она заявила, что сделка с Nikola подтверждает конкурентоспособность технологий этой компании, а заодно открывает перед ней возможности их масштабирования.

В своём обширном пресс-релизе Nikola также отметила основные вехи, намеченные на пути освоения массового производства разрабатываемых ею электрических транспортных средств. Седельный тягач Tre (на фото), который приводится в движение электромоторами, будет выпускаться в сотрудничестве с подразделением IVECO с четвёртого квартала следующего года. Машина ориентирована на работу на дистанциях до 480 км, она оснащается тяговыми батареями совокупной ёмкостью 720 кВт*ч.

В следующем году Nikola также начнёт сборку первых образцов грузовика Two, который будет использовать водородные топливные ячейки. Силовая установка мощностью более 1000 лошадиных сил в сочетании с возможностью быстрой заправки водородом позволит машине работать на длинных и средних дистанциях. Компания Anheuser Busch уже заказала у Nikola около 800 таких тягачей. Правда, серийные экземпляры появятся не ранее второй половины 2023 года.

Nikola уже получила заказ на поставку 2500 мусоровозов на электрической тяге от компании Republic Services, прототипы начнут тестироваться в 2022 году, поставки серийных экземпляров будут развёрнуты в 2023 году. Предприятие по производству грузовиков Nikola будет построено в Германии к концу текущего года, через год появится предприятие в Аризоне, США . Производством электрических пикапов Badger с конца 2022 года займётся General Motors. Силовая установка пикапа может использовать либо хранящуюся в аккумуляторах электроэнергию, либо получать её из топливных ячеек, заправляемых водородом, в зависимости от выбранной модификации. Nikola выразила готовность открыто сотрудничать с Комиссией США по ценным бумагам и биржам, в которую Hindenburg подал жалобу. Компания считает, что отчёт Hindenburg был частью плана по манипуляции курсом акций Nikola, направленной на обогащение спекулянтов.