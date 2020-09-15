Почему категорически нельзя устанавливать спортивный руль на обычный автомобиль

Почему категорически нельзя устанавливать спортивный руль на обычный автомобиль

Некоторые автомобилисты на обычный автомобиль ставят спортивный руль. За него удобнее держаться. Однако, есть причины, почему спортивный руль на обычную машину все-таки лучше не устанавливать…

Спортивный (гоночный) руль отличается от стандартного руля тем, что у него существенно меньше диаметр. Если у автомобиля нет гидравлического усилителя руля, то вращение спортивного руля станет более сложным процессом.

Если водитель недостаточно подготовлен, у него может просто не хватить времени и сил на маневр в экстремальной ситуации. Речь идет про обычные машины, которые ездят по дорогам, а не про гоночные и раллийные версии.

Почему категорически нельзя устанавливать спортивный руль на обычный автомобиль

Кроме того, у спортивного руля в обычной машине есть ещё один недостаток.

Дело в том, что приборная панель создается и располагается с учетом размеров рулевого колеса. Поэтому часто спортивный руль в обычном автомобиле может перекрывать приборную панель, частично или полностью.

Также следует учесть, что в спортивном руле нет встроенной подушки безопасности. Сейчас многие современные обычные автомобили в руле имеют такую защиту водителя.

Почему категорически нельзя устанавливать спортивный руль на обычный автомобиль

Если вам хочется установить в своей машине спортивный руль, то мы рекомендуем сначала внимательно взвесить все достоинства и недостатки такого решения.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На улице Бальзака ограничили движение до 5 октябряНа улице Бальзака ограничили движение до 5 октября
Илон Маск протестировал электромобиль VolkswagenИлон Маск протестировал электромобиль Volkswagen
В Киеве во время сварочных работ взорвалась автоцистерна, есть погибшийВ Киеве во время сварочных работ взорвалась автоцистерна, есть погибший
Водителя, который под Киевом стал причиной ДТП с 5 погибшими и 20 травмированными, арестовали без права на залогВодителя, который под Киевом стал причиной ДТП с 5 погибшими и 20 травмированными, арестовали без права на залог
В Киеве откроют паркинг на 400 авто для посетителей зоопарка, - КличкоВ Киеве откроют паркинг на 400 авто для посетителей зоопарка, - Кличко
Блок рекламы


Похожие новости
На Закарпатье автомобиль врезался в остановку, двое погибшихНа Закарпатье автомобиль врезался в остановку, двое погибших
На пешеходном переходе под Киевом автомобиль сбил женщинуНа пешеходном переходе под Киевом автомобиль сбил женщину
Автомобильный секонд-хенд в Украине вновь пользуется спросом. Топ-5 популярных марокАвтомобильный секонд-хенд в Украине вновь пользуется спросом. Топ-5 популярных марок
Грузовик въехал в припаркованный автомобиль полиции на трассе Киев - ОдессаГрузовик въехал в припаркованный автомобиль полиции на трассе Киев - Одесса
В Украине выставили на продажу самый быстрый автомобильВ Украине выставили на продажу самый быстрый автомобиль
Почему водителю нужно хорошо подумать, соглашаясь быть понятымПочему водителю нужно хорошо подумать, соглашаясь быть понятым
Столичные патрульные опубликовали видео момента аварии на проспекте ПобедыСтоличные патрульные опубликовали видео момента аварии на проспекте Победы
В Киеве мужчина угнал автомобиль Porsche с помощью эвакуатораВ Киеве мужчина угнал автомобиль Porsche с помощью эвакуатора
В Киеве засветился элитный автомобиль за несколько миллионовВ Киеве засветился элитный автомобиль за несколько миллионов
На Харьковщине несовершеннолетний угнал автомобиль и влетел на нем в столбНа Харьковщине несовершеннолетний угнал автомобиль и влетел на нем в столб
Последние новости
Подгружаем последние новости