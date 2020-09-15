Почему категорически нельзя устанавливать спортивный руль на обычный автомобиль
Некоторые автомобилисты на обычный автомобиль ставят спортивный руль. За него удобнее держаться. Однако, есть причины, почему спортивный руль на обычную машину все-таки лучше не устанавливать…
Спортивный (гоночный) руль отличается от стандартного руля тем, что у него существенно меньше диаметр. Если у автомобиля нет гидравлического усилителя руля, то вращение спортивного руля станет более сложным процессом.
Если водитель недостаточно подготовлен, у него может просто не хватить времени и сил на маневр в экстремальной ситуации. Речь идет про обычные машины, которые ездят по дорогам, а не про гоночные и раллийные версии.
Кроме того, у спортивного руля в обычной машине есть ещё один недостаток.
Дело в том, что приборная панель создается и располагается с учетом размеров рулевого колеса. Поэтому часто спортивный руль в обычном автомобиле может перекрывать приборную панель, частично или полностью.
Также следует учесть, что в спортивном руле нет встроенной подушки безопасности. Сейчас многие современные обычные автомобили в руле имеют такую защиту водителя.
Если вам хочется установить в своей машине спортивный руль, то мы рекомендуем сначала внимательно взвесить все достоинства и недостатки такого решения.