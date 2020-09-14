Криклий досрочно закупил 220 видеокамер для дорог госназначения

Криклий досрочно закупил 220 видеокамер для дорог госназначения

Министр инфраструктуры Владислав Криклий выполнил обещание приобрести 220 видеокамер для дорог государственного значения. Об этом свидетельствуют данные аналитиков портала "Слово и Дело", передает УНН.

О намерениях приобрести 220 видеокамер для дорог государственного значения министр заявил 12 марта 2020 года. Он указал, что планирует реализовать обещанное до конца текущего года.

По данным аналитиков, В.Криклий выполнил обещание преждевременно. На начало сентября тендеры на закупку обещанных 220 комплексов были проведены, договоры заключены. Это подтверждено отчетом Государственного агентства инфраструктурных проектов.

"Учитывая то, что заявленное количество видеокамер закуплено в заявленные сроки, обещанию присвоен статус "выполнено", - говорится в сообщении.

Напомним, министр инфраструктуры В.Криклий сообщил, что программа Президента "Большая стройка" на этот год будет реализована в оговоренные сроки. В то же время, по его словам, до конца года планируется запуск 50 комплексов автоматического взвешивания фур в движении, а в ВР решается вопрос запуска речного транспорта. 

МинПром по материалам УНН

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