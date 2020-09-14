Wizz Air до конца марта 2021 года отменил более 10 маршрутов из Украины

Некоторые направления также приостановлены до конца октября.

Wizz Air до конца марта 2021 года отменил более 10 маршрутов из Украины
Фото: alexcheban.livejournal.com

Венгерский лоу-кост Wizz Air отменил 12 маршрутов до конца марта 2021 года. Также некоторые направления приостановлены до конца октября.

Авиакомпания пока не комментирует отмену такого большого количества рейсов, пишет Lowcostavia.

"Изменения претерпели рейсы из всех городов Украины. Как показывает анализ системы бронирования перевозчика, проведенный Lowcostavia.com.ua, Wizz Air отменил до конца марта 2021 года 12 рейсов из Украины: из Киева в Афины, Салоники и Нюрнберг, из Львова в Ларнаку и Будапешт, из Харькова в Катовице и Будапешт, из Запорожья в Вильнюс, Дортмунд и Будапешт. Рейсы из Одессы в Берлин и Будапешт будут выполнять еще до конца октября, а тогда тоже отменят до марта", - говорится в сообщении.

Отмененные до конца марта 2021 года рейсы:

  • Киев – Афины
  • Киев – Салоники
  • Киев – Нюрнберг
  • Львов – Ларнака
  • Львов – Будапешт
  • Харьков – Катовице
  • Харьков – Будапешт
  • Запорожье – Вильнюс
  • Запорожье – Дортмунд
  • Запорожье – Будапешт
  • Одесса – Берлин отменен с 23 октября
  • Одесса – Будапешт отменен с 24 октября

До конца октября отменены:

  • Киев – Ларнака (до 26 октября)
  • Киев – Катовице отменен (с 18 сентября до 26 октября)
  • Львов – Вильнюс (до 22 октября)
  • Львов – Катовице (до 26 октября)
  • Харьков – Дортмунд (с 25 сентября до 26 октября)
  • Харьков – Краков (с 25 сентября до 27 октября)
  • Одесса – Абу-Даби перенесен старт на 25 октября
  • Одесса – Вроцлав (до 26 октября)
  • Одесса – Гданьск (до 26 октября)
  • Одесса – Катовице (до 26 октября)
  • Одесса – Братислава(до 26 октября)
  • Запорожье – Вроцлав (до 27 октября)
  • Запорожье – Гданьск (до 27 октября)
  • Запорожье – Краков (до 27 октября).

Напомним, что 18 июня самая крупная лоукост авиакомпания в Центральной и Восточной Европе Wizz Air объявила о возобновлении работы своей базы в Международном аэропорту "Киев" и перелетов из Украины в Венгрию, Германию, Данию, Эстонию, Грецию и Великобританию.

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