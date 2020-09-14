"Укрзализныця" получит из госбюджета деньги на 100 пассажирских вагонов

Государство впервые профинансирует пассажирскую железнодорожную инфраструктуру.

"Укрзализныця" получит из госбюджета деньги на 100 пассажирских вагонов
Фото: ucraine.info

"Укрзализныця" получит из госбюджета на 2021 год деньги на 100 пассажирских вагонов.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко на пресс-конференции в понедельник.

"Впервые государство профинансирует пассажирскую железнодорожную инфраструктуру. Предполагается закупка 100 пассажирских вагонов. Предполагается модернизация, электрификация участка Житомир - Новоград-Волынский и электрификация участка Черкассы - станция имени Тараса Шевченко. Это позволит существенно улучшить сообщение между этими городами и городом Киев".

Ранее в Министерстве финансов сообщили, что в проекте бюджета на следующий год предусмотрены расходы на удобную транспортную инфраструктуру и закупку новых вагонов.

Также среди ключевых приоритетов проекта бюджета - повышение минимальной зарплаты, качественное образование, доступная медицина, противодействие коронавирусу и вакцинация.

Правительство представит проект бюджета на следующий год во время часа вопросов в парламенте.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Полиция получит новые полномочия и будет проверять техническое состояние авто на месте остановкиПолиция получит новые полномочия и будет проверять техническое состояние авто на месте остановки
На улице Бальзака ограничили движение до 5 октябряНа улице Бальзака ограничили движение до 5 октября
Полиция запускает "фантомные патрули" для выявления нарушителей ПДДПолиция запускает "фантомные патрули" для выявления нарушителей ПДД
Илон Маск протестировал электромобиль VolkswagenИлон Маск протестировал электромобиль Volkswagen
В Киеве откроют паркинг на 400 авто для посетителей зоопарка, - КличкоВ Киеве откроют паркинг на 400 авто для посетителей зоопарка, - Кличко
Блок рекламы


Похожие новости
Киев до конца года получит 200 новых современных автобусовКиев до конца года получит 200 новых современных автобусов
Mercedes G-Class получит “спортивную“ версию: в Сети показали тизерMercedes G-Class получит “спортивную“ версию: в Сети показали тизер
Полиция получит новые полномочия и будет проверять техническое состояние авто на месте остановкиПолиция получит новые полномочия и будет проверять техническое состояние авто на месте остановки
Госрегуляторслужба отказалась унифицировать тариф на перевозку порожних ж/д вагоновГосрегуляторслужба отказалась унифицировать тариф на перевозку порожних ж/д вагонов
Одессит на Toyota Camry за неделю получит 28 «писем счастья»Одессит на Toyota Camry за неделю получит 28 «писем счастья»
Криклий: танкер Delfi поднимут за деньги одесской компанииКриклий: танкер Delfi поднимут за деньги одесской компании
Европейцам предложили бесплатные электромобили. Как получитьЕвропейцам предложили бесплатные электромобили. Как получить
Объем пассажирских авиаперевозок падает быстрее, чем предполагалосьОбъем пассажирских авиаперевозок падает быстрее, чем предполагалось
Mercedes-Benz S-Class получит подушки безопасности для задних пассажировMercedes-Benz S-Class получит подушки безопасности для задних пассажиров
Крюковский завод сделал 20 из 90 вагонов для "Укрзализныци", на которых настаивал Зеленский, - ШмыгальКрюковский завод сделал 20 из 90 вагонов для "Укрзализныци", на которых настаивал Зеленский, - Шмыгаль
Последние новости
Подгружаем последние новости