"Укрзализныця" получит из госбюджета деньги на 100 пассажирских вагонов

"Укрзализныця" получит из госбюджета на 2021 год деньги на 100 пассажирских вагонов.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко на пресс-конференции в понедельник.

"Впервые государство профинансирует пассажирскую железнодорожную инфраструктуру. Предполагается закупка 100 пассажирских вагонов. Предполагается модернизация, электрификация участка Житомир - Новоград-Волынский и электрификация участка Черкассы - станция имени Тараса Шевченко. Это позволит существенно улучшить сообщение между этими городами и городом Киев ".

Ранее в Министерстве финансов сообщили, что в проекте бюджета на следующий год предусмотрены расходы на удобную транспортную инфраструктуру и закупку новых вагонов.

Также среди ключевых приоритетов проекта бюджета - повышение минимальной зарплаты, качественное образование, доступная медицина, противодействие коронавирусу и вакцинация.

Правительство представит проект бюджета на следующий год во время часа вопросов в парламенте.