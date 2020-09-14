"Укрзализныця" получит из госбюджета деньги на 100 пассажирских вагонов
Государство впервые профинансирует пассажирскую железнодорожную инфраструктуру.
"Укрзализныця" получит из госбюджета на 2021 год деньги на 100 пассажирских вагонов.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко на пресс-конференции в понедельник.
"Впервые государство профинансирует пассажирскую железнодорожную инфраструктуру. Предполагается закупка 100 пассажирских вагонов. Предполагается модернизация, электрификация участка Житомир - Новоград-Волынский и электрификация участка Черкассы - станция имени Тараса Шевченко. Это позволит существенно улучшить сообщение между этими городами и городом Киев".
Ранее в Министерстве финансов сообщили, что в проекте бюджета на следующий год предусмотрены расходы на удобную транспортную инфраструктуру и закупку новых вагонов.
Также среди ключевых приоритетов проекта бюджета - повышение минимальной зарплаты, качественное образование, доступная медицина, противодействие коронавирусу и вакцинация.
Правительство представит проект бюджета на следующий год во время часа вопросов в парламенте.