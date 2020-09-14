Kia готовит рамный внедорожник для конкуренции с Land Cruiser

Kia готовит рамный внедорожник для конкуренции с Land Cruiser

Компания Kia разработает и выпустит на рынок новый рамный внедорожник, который будет конкурировать с Toyota Land Cruider. Об этом сообщает Motoring со ссылкой на инсайдерскую информацию.

Новый внедорожник Kia получит дизайн в стиле кроссовера Kia Telluride, раму лестничного типа, полноприводную трансмиссию с понижающей передачей и механической блокировкой дифференциала, а также большой дорожный просвет. У него будут хорошие внедорожные качества.

Вероятно, полноприводная Kia станет преемницей модели Mohave, которая выпускается без технического обновления с 2008 года.

Рамный внедорожник будет оснащаться новым шестицилиндровым 3,0 л турбодизелем мощностью 278 л.с. и 588 Нм крутящего момента.

По слухам, в продаже новый рамный внедорожник компании Kia появится в 2023 году. Пока о нем нет официальной информации.


Максимов Віталій, Тудей

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