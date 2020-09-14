Авиакомпания LOT отменила плату за изменения в билетах

Авиакомпания LOT отменила оплату за изменение билетов по всем новым бронированиям, теперь пассажир может неограниченное количество раз менять дату вылета или маршрут.

Авиакомпания LOT отменила плату за изменения в билетах
Фото: avianews.com
Авиакомпания LOT отменила оплату за изменение билетов по всем новым бронированиям, теперь пассажир может неограниченное количество раз менять дату вылета или маршрут. Об этом пишет avianews.

Изменения в тарифах

Изменения в тарифах вступают в силу по всем новым бронированиям, которые сделаны с 10 сентября по 31 декабря 2020 года.

Новые правила распространяются на все типы тарифов, включая самые дешевые Saver без включенного багажа.

Если во время таких изменений возникает тарифная разница, и новый билет стоит дороже старого, пассажиру необходимо будет ее доплатить.

Изменить дату вылета можно с помощью функции управление бронированием на сайте LOT. Если необходимо изменить маршрут, пассажиру придется звонить в колл-центр авиакомпании.

Напомним

Ранее МИД презентовал интерактивную карту мира для планирования путешествий за границу во время пандемии COVID-19.

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