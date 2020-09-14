Tesla Model 3 китайской сборки будут поставлять в Европу и Азию
Произведенные на китайском заводе Tesla автомобили Model 3 будут поставлять на рынки Азии и Европы. Об этом агентству Reuters сообщили осведомленные источники.
Что известно о планах компании
Tesla намерена наладить поставки своих электрокаров, которые были собраны на фабрике в Шанхае, на авторынок Европы.
По данным одного из источников, американский автопроизводитель также планирует со следующего года продавать автомобили Model 3 китайского производства в Японию и Гонконг.
В Tesla эту информацию пока не комментировали.
Что еще известно
Tesla начала еще в конце прошлого года поставлять электромобили, выпущенные на ее предприятии в Шанхае.
Американский автопроизводитель инвестирует в расширении мощностей в Китае, чтобы увеличить производство элекромобилей Model Y, а также электрических двигателей, аккумуляторных батарей и контролеров для автомобилей.
По информации источников, в текущем году на заводе в Шанхае будет выпущено 150 000 машин Model 3. Число электромобилей данной марки, реализованных на китайском рынке в прошлом месяце, составило примерно 11 800 машин.
Ранее сообщалось
- Спрос на электрокары в Украине в августе упал на 11%. В августе украинцы купили 647 электромобилей, из которых 625 легковых авто и 22 — коммерческие.