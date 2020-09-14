Tesla Model 3 китайской сборки будут поставлять в Европу и Азию

Произведенные на китайском заводе Tesla автомобили Model 3 будут поставлять на рынки Азии и Европы. Об этом агентству Reuters сообщили осведомленные источники.

Tesla Model 3 китайской сборки будут поставлять в Европу и Азию
Фото: motor.ru

Что известно о планах компании

Tesla намерена наладить поставки своих электрокаров, которые были собраны на фабрике в Шанхае, на авторынок Европы.

По данным одного из источников, американский автопроизводитель также планирует со следующего года продавать автомобили Model 3 китайского производства в Японию и Гонконг.

В Tesla эту информацию пока не комментировали.

Что еще известно

Tesla начала еще в конце прошлого года поставлять электромобили, выпущенные на ее предприятии в Шанхае.

Американский автопроизводитель инвестирует в расширении мощностей в Китае, чтобы увеличить производство элекромобилей Model Y, а также электрических двигателей, аккумуляторных батарей и контролеров для автомобилей.

По информации источников, в текущем году на заводе в Шанхае будет выпущено 150 000 машин Model 3. Число электромобилей данной марки, реализованных на китайском рынке в прошлом месяце, составило примерно 11 800 машин.

Ранее сообщалось

  • Спрос на электрокары в Украине в августе упал на 11%. В августе украинцы купили 647 электромобилей, из которых 625 легковых авто и 22 — коммерческие.

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