В Украине автомобили будут регистрировать по новым правилам

В Украине автомобили будут регистрировать по новым правилам

МВД готовится внести в Верховную Раду новый законопроект, который предусматривает серьезные изменения при регистрации автомобилей. Покупатели смогут регистрировать машины прямо в автосалонах.

Нужно отметить, что упрощенная процедура регистрации автомобилей относится только к новым транспортным средствам. Б/у авто под нее не попадут. Возможно, позже это нововведение коснется и их.

Для того, чтобы регистрировать автомобили, дилерам нужно будет зарегистрироваться в Главном сервисном центре МВД как субъекты хозяйствования и подписать с ним договор о сотрудничестве.

Уже сейчас дилеры могут отправить в ведомство заявку на участие в этой программе. Её рассмотрят в течение 30 дней.

Автосалоны будут готовить документы для регистрации автомобилей и идентифицировать личность покупателей транспортных средств.

Кроме того, автосалоны получат право сразу выдавать покупателям госномер и техпаспорт на машину. Правда, для этого им придется инвестировать в оборудование примерно 200 тысяч гривен. Небольшие дилеры вряд ли будут оказывать такую услугу.


Максимов Віталій, Тудей

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