ДТП с автомобилем скорой помощи в Харькове

Ночная ДТП с автомобилем скорой помощи в Харькове: от столкновения автомобиль загорелся

В Харькове сегодня ночью произошло ДТП с машиной скорой помощи, которая везла в больницу беременную женщину. О происшествии сообщает один из местных Telegram-каналов.

Авария случилась на улице Тюринской около часа ночи. Очевидцы рассказывают, что виновником столкновения стал водитель автомобиля KIA, вылетевший на встречную полосу, по которой как раз двигалась карета скорой помощи.

В результате мощного столкновения получили травмы все, кто находился в скорой помощи, включая беременную пациентку, бригаду медиков и водителя. К счастью, все остались живы. Всех потерпевших, находившихся в скорой помощи, госпитализировали в областную больницу.

Ночная ДТП с автомобилем скорой помощи в Харькове: от столкновения автомобиль загорелся

При столкновении легковой автомобиль загорелся, однако его водитель и пассажир успели вовремя покинуть машину. Они отделались лишь легкими травмами и обошлись без госпитализации. Спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия, потушили пожар.

О причинах, вынудивших KIA вылететь на встречную полосу, не сообщают. Полиция проводит расследование по факту этого происшествия.

Напомним, водитель фуры, спровоцировавший под Киевом масштабное ДТП, говорит, что у его машины отказали тормоза. В результате той аварии погибло пять человек и еще, как минимум, полтора десятка получили травмы. Трое выживших до сих пор остаются в реанимации в крайне тяжелом состоянии.


Марченко Любов, Тудей

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