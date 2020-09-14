На пешеходном переходе под Киевом автомобиль сбил женщину
На пешеходном переходе у села Березовка Макаровского района Киевской области автомобиль сбил женщину. Очевидцы утверждают, что автомобиль до трагедии лихачил по трассе.
Об этом
Согласно сообщению, ДТП с пострадавшим произошло на трассе Житомир – Киев, у села Березовка. Сбили на пешеходном переходе женщину.
Отмечается, что женщину сбил автомобиль “Опель Виваро” с номерами АІ8283ЕО.
По словам очевидцев, автомобиль до трагедии лихачил по трассе.
Женщину в критическом состоянии забрала скорая.
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Фото: dtp.kiev.ua