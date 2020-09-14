На пешеходном переходе под Киевом автомобиль сбил женщину

На пешеходном переходе под Киевом автомобиль сбил женщину

На пешеходном переходе у села Березовка Макаровского района Киевской области автомобиль сбил женщину. Очевидцы утверждают, что автомобиль до трагедии лихачил по трассе.

Об этом KV стало известно из сообщения dtp.kiev.ua.

Согласно сообщению, ДТП с пострадавшим произошло на трассе Житомир – Киев, у села Березовка. Сбили на пешеходном переходе женщину.

Отмечается, что женщину сбил автомобиль “Опель Виваро” с номерами АІ8283ЕО. 

По словам очевидцев, автомобиль до трагедии лихачил по трассе.

Женщину в критическом состоянии забрала скорая.

Как сообщала KV, в ночь на 11 сентября в Бориспольском районе Киевской области в результате ДТП с участием грузовика, микроавтобуса и легкового автомобиля погибли 4 человека. Кроме того, 12 человек госпитализировали.

Фото: dtp.kiev.ua 


Сергей Албул, КиевВласть

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