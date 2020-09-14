В сентябре на штрафплощадки Киева эвакуировали более 2 тыс. автомобилей

За две недели сентября на штрафплощадки Киева эвакуировано более 2 тыс. автомобилей. С их владельцев взыскано более 1 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Водители должны осознать, что лучше припарковаться на 200-300 метров дальше, оплатить парковку и быть спокойным, чем потом искать авто на штрафплощадку и платить штраф. Или, если не хочешь платить за парковку, – передвигайся общественным транспортом”,– говорится в сообщении со ссылкой на мэра Виталия Кличко.

Отмечается, что для тех владельцев машин, которые приезжают в Киев из области или других регионов, в городе обустраиваются специальные паркинги. В них можно будет оставить машину и дальше пользоваться общественным транспортом.

“Таких паркингов мы делаем сейчас шесть – вблизи шести станций метро. И первый из них, – возле метро “Выдубичи”, работает уже два месяца. Такие же парковки будут у станций метро “Академгородок”, “Святошин”, “Красный Хутор”, “Ипподром”, “Сырецкая”, –отметил мэр.

Сообщается, что с нарушителей взыскано более 1 млн гривен.

Напомним, 23 июля, депутаты Киевсовета приняли решение об обустройстве шести перехватывающих паркингов возле конечных станций столичного метрополитена. Соответствующие изменения внесены в перечень парковок, которые закреплены за КП “Киевпастранс”.

Отметим, с 6 февраля 2020 года Департамент транспортной инфраструктуры КГГА возглавляет Валентин Осипов. Сферу транспортной инфраструктуры в столице с 21 февраля 2020 года курирует замглавы КГГА, экс-гендиректор коммунальной корпорации “Киевавтодор” Александр Густелев.