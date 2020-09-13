В ДТП на Закарпатье школьники перевернулись на похищенной машине

ДТП на Закарпатье: школьники умыкнули “покататься“ чужой автомобиль - машину нашли перевернутой

На Закарпатье, в Раховском районе, произошла ДТП с участием школьников, угнавших машину, чтобы покататься. Владелец оставил свой автомобиль "ВАЗ-21093" недалеко от одного из общественных заведений в селе Квасы. Но уже через некоторое время припаркованная машина исчезла с места, где она стояла. Владелец заявил о пропаже машины в полицию, и полицейские начали расследование.

Долго искать пропавший автомобиль правоохранителям не пришлось. Машина нашлась в соседнем селе. Она лежала на обочине дороги вверх колесами, а внутри никого не было. Искали похитителей также недолго. Оперативно-розыскные мероприятия сразу вывели полицейских на след двух местных подростков, 15 и 16 лет.

ДТП на Закарпатье: школьники умыкнули “покататься“ чужой автомобиль - машину нашли перевернутой

Выяснилось, что двое одноклассников, увидев на стоянке автомобиль, решили взять его "покататься". Но так как ни у того, ни у другого не было навыков вождения, они не справились с управлением, и машина перевернулась. Выбравшись из опрокинутого автомобиля, к счастью, живыми и невредимыми, искатели приключений бросились подальше от содеянного.

Конечно, полиция их нашла, и они уже во всем признались. Теперь решается вопрос о привлечении их к ответственности за содеянное.

Напомним, в Киевской области машина, полная подростков, также попала в ДТП , врезавшись в бетонный забор частного дома. Два человека, 20-летний водитель и его 15-летняя пассажирка, не выжили.


Марченко Любов, Тудей

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