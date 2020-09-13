Названі найнадійніші європейські автомобілі

Компанія JD Power склала рейтинг найнадійніших європейських автомобілів.

При складанні рейтингу враховувалися якість обслуговування у дилерів, швидкість передачі, а також легкість та комфорт при керувані.

Таким чином, в категорії компактних позашляховиків лідирує BMW X3. На нього користувачі скаржаться найрідше.

У сегменті середньорозмірних люксових автомобілів перше місце зайняла модель BMW 5-Series.

Серед компактних кросоверів лідирує Volkswagen Tiguan. Власники цього автомобіля вкрай рідко звертаються в сервісні центри.

Перше місце серед компактних люксових автомобілів дісталося Mercedes-Benz C-Class.

Якщо говорити про середньорозмірні люксові кросовери, то тут перемагає Porsche Cayenne.

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