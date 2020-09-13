Брешь в системе Tesla позволяет бесплатно заряжать через станции Supercharger любой электромобиль в Европе

Брешь в системе Tesla позволяет бесплатно заряжать через станции Supercharger любой электромобиль в Европе

Сетевые источники сообщают о том, что в программном обеспечении инфраструктуры Tesla существует брешь, технически позволяющая использовать европейские станции Supercharger V3 для бесплатной подзарядки практически любых электромобилей сторонних производителей.

Речь идёт об установках Supercharger с разъёмом CCS. Именно таким коннектором для восполнения запаса энергии оснащаются электрокары в европейских странах.

Для начала подзарядки машины Tesla используют специальную программную функцию «приветствия», которая активирует процесс с привязкой к аккаунту владельца транспортного средства. Но, как выясняется, бесплатная подзарядка может осуществляться и без наличия аккаунта Tesla.

Брешь в системе Tesla позволяет бесплатно заряжать через станции Supercharger любой электромобиль в Европе

«Дыра» в системе Tesla, как утверждается, сейчас позволяет бесплатно заряжать следующие электрокары (и, вероятно, другие, которые не были протестированы):

  • Volkswagen e-Golf;
  • Volkswagen ID.3;
  • BMW i3;
  • Opel Ampera-e (Chevy Bolt EV);
  • Hyundai Kona Electric;
  • Hyundai IONIQ Electric;
  • Renault Zoe;
  • Porsche Taycan.

Судя по всему, данная особенность станций Supercharger V3 является именно недоработкой программного обеспечения, которая вскоре будет устранена. Но также высказывается мнение, что тем самым Tesla хочет привлечь внимание автопроизводителей к вопросу совместного использования своей сети зарядных станций.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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