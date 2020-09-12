Водителя, который под Киевом стал причиной ДТП с 5 погибшими и 20 травмированными, арестовали без права на залог

Смертельная авария произошла в ночь на 11 сентября.

Водителя, который под Киевом стал причиной ДТП с 5 погибшими и 20 травмированными, арестовали без права на залог
Фото: Патрульна поліція Київської області

Суд избрал меру пресечения водителю, который вызвал смертельное ДТП в Бориспольском районе Киевской области.

Сегодня, 12 сентября, Бориспольский горрайонный суд удовлетворил ходатайство правоохранителей и избрал меру пресечения в отношении водителя - содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога, информирует пресс-служба областной полиции.

Как сообщалось ранее, полиция задержала 21-летнего водителя грузовика DAF, который в ночь на 11 сентября совершил ДТП с участием трех автомобилей на трассе Киев-Харьков, в результате чего погибли 5 человек.

Ему объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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