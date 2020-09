Автопроизводителя имени Теслы обвинили в наглом мошенничестве

Специализирующаяся на финансовой аналитике и исследованиях рынка компания Hindenburg Research выпустила поистине огромный отчет о своем расследовании деятельности и заявлений как всей корпорации Nikola, так и ее основателя Тревора Милтона (Trevor Milton). По мнению аналитиков, подавляющее большинство заявлений, сделанных этим человеком не имеют под собой никаких фактических оснований либо являются намеренным искажением фактов. Иными словами, водородных тягачей можно не ждать, шестилетняя красивая пиар-кампания — фарс, а вся организация — финансовый пузырь.

Надо отдать должное аналитикам, информации в их статье действительно много. Основных тезисов более двадцати и к каждому из них есть развернутое объяснение с косвенными или прямыми доказательствами. Претензий по существу несколько:

Помимо этих пунктов, сотрудники Hindenburg Research описывают множество менее значительных, на первый взгляд, нестыковок в словах Милтона, который регулярно меняет мнение и отрицает ранее сказанное или сделанное. В своем послесловии они отмечают, что никто не совершенен и все могут оговариваться, но когда на протяжении шести лет подряд компания не выдает ни одного практического результата, а ее руководитель постоянно путается в своих обещаниях — это подозрительно.

Самый любопытный момент во всем отчете — ремарка о том, что Hindenburg Research после завершения расследования открыли короткую позицию по акциям Nikola (шорт). С одной стороны, это может говорить о том, что «компропат» на компанию лишь является способом заработать денег и гарантированно «уронить» бумаги NKLA. Однако, есть и другая версия, которая выглядит сложнее: аналитики решили своими средствами подкрепить собственные слова. Ведь если в отчете написана правда, акции могут больше и не вырасти, а значит Hindenburg Research ради истины рискует не только репутацией, но и деньгами.

Ситуация обостряется тем, что акции Nikola за один день заметно упали в цене, а Комиссия по ценным бумагам США (SEC) уже заинтересовалась происходящим. Если Hindenburg Research уличат в манипуляции поведением рынка, организации грозят серьезные последствия. Тревор Милтон, в свою очередь, заявил в Twitter , что аргументированно ответит по всем пунктам, но в течение суток, так никакого развернутого опровержения и не дал. Зато некоторые записи, на которые ссылались аналитики были удалены из социальной сети.

В настоящий момент Nikola планирует производить свои грузовики на мощностях корпорации General Motors, с которой уже налажено сотрудничество. У этого крупнейшего американского автоконцерна есть и технологии создания батарей. По одной из версий, Тревор раскрутил свою компанию и не беспокоится о материальном подкреплении обещаний, так как «традиционные» автоконцерны все равно купят бренд, чтобы на его основе противопоставить что-то Tesla в резко меняющемся мире, где «зеленые» машины становятся все перспективнее.

have to let them run their process. I want you to see how I have addressed each point, but it will have to wait to be until the SEC finishes their work. Let's be clear, Nikola approached the SEC, not the other way around. The author wanted emotion and we won't give it to them

— Trevor Milton (@nikolatrevor) September 11, 2020