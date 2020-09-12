На Полесской таможни разоблачили масштабную схему по растаможке «евроблях»

На Полесской таможни разоблачили масштабную схему по растаможке «евроблях»

СБУ выявила на Полесской таможне коррупционную схему при растаможке автомобилей на иностранных номерах. Государству нанесен ущерб в размере 103 млн гривен.

Фигуранты уголовного производства организовали таможенное оформление автомобилей со значительным занижением их рыночной стоимости. Государству нанесен ущерб в 103 миллионов гривен.

На четырех таможенных постах Полесской таможни и в местах проживания фигурантов дела сотрудники СБУ провели обыски. Изъята хозяйственная документация, автомобильные номера, таможенные и коммерческие документы, которые подтверждают противоправные действия подозреваемых.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 364 УК Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрировано несколько законопроектов, предусматривающих введение в Украине более дешевой растаможки машин на иностранных номерах. Однако, ни один из них до сих пор не рассмотрен нардепами даже в первом чтении.


Максимов Віталій, Тудей

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