На Полесской таможни разоблачили масштабную схему по растаможке «евроблях»

СБУ выявила на Полесской таможне коррупционную схему при растаможке автомобилей на иностранных номерах. Государству нанесен ущерб в размере 103 млн гривен.

Фигуранты уголовного производства организовали таможенное оформление автомобилей со значительным занижением их рыночной стоимости. Государству нанесен ущерб в 103 миллионов гривен.

На четырех таможенных постах Полесской таможни и в местах проживания фигурантов дела сотрудники СБУ провели обыски. Изъята хозяйственная документация, автомобильные номера, таможенные и коммерческие документы, которые подтверждают противоправные действия подозреваемых.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 364 УК Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрировано несколько законопроектов, предусматривающих введение в Украине более дешевой растаможки машин на иностранных номерах. Однако, ни один из них до сих пор не рассмотрен нардепами даже в первом чтении.