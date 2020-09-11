Mercedes-Benz начал продавать самый недорогой G-Class

В Китае начались продажи самой недорогой версии внедорожника Mercedes-Benz G-Class - Mercedes G350 с четырехцилиндровым 2,0 л турбодвигателем. Его цена составляет от 209 000 долларов.

Мощность 2,0 л турбомотора самого дешевого G-Class - 258 л.с. и 370 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач 9G-Tronic с системой полного привода.

Разгон до 100 км/ч занимает 8,1 секунды при максимальной скорости 190 км/ч. Неплохие показатели для рамного внедорожника.

Ранее у Mercedes-Benz G-Class был только один мотор – V8. Зачем же немецкий автогигант предложил версию с менее мощным силовым агрегатом?

Дело в том, что в Китае очень высокие налоги на автомобили с двигателями

большого объема. Поэтому G-Class с 4-цилиндровым мотором стал для китайцев более доступным.

Так, если Mercedes-Benz G-Class с V8 в Поднебесной стоит от 238 000 долларов, то с V4 – 209 000 долларов. Версию AMG G63 китайцы могут купить за 325 500 долларов.