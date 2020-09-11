"Укрзализныця" закрывает шесть станций на посадку из-за коронавируса

Высадка будет проводиться в установленном порядке.

"Укрзализныця" закрывает шесть станций на посадку из-за коронавируса
Фото: terminovo.te.ua

"Укрзализниця" закрывает на посадку шесть станций из-за коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям прекращается продажа билетов с отдельных железнодорожных станций.

Так, с 00:01 14 сентября закрыта продажа билетов со станций Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1 на поезда: № 81/82 Киев - Ужгород; № 136/135 Снятин - Одесса - Черновцы № 122/121 Николаев - Ровно; № 88/87 Ковель - Новоалексеевка; № 108/107 Одесса - Ужгород; № 110/109 Львов - Херсон; № 779/780 Сумы - Киев, Винница; № 786/785 Киев - Шостка; №774 / 773 Киев - Шостка; № 45/46 Ужгород - Лисичанск; № 98/97 Ковель - Киев; № 43/44 Галич - Киев - Ивано-Франковск; № 601/602 Львов - Тячев; № 117/118 Киев - Черновцы.

До урегулирования ситуации указанные поезда проследуют через данные станции без посадки пассажиров.

Высадка будет проводиться в установленном порядке.

Напомним, "Укрзализныця" с 7 сентября временно отменила посадку пассажиров в Тернополе, который попал в "красную" карантинную зону. Билеты на поезда продавать не будут, однако высадка пассажиров на станции будет осуществляться.

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