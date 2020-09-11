В Чехии заметили таинственную Skoda: фото

На одном из чешских сайтов разместили шпионские фотографии автомобиля Skoda Scala в закамуфлированном виде. Пока никто не может понять, что это за машина – обновленная версия, спецверсия или версия с новым оборудованием.

Первое поколение Skoda Scala появилось в 2018 году. Несколько недель назад Skoda представила Scala нового модельного года. Поэтому обновленную версию пока ещё рано тестировать.

У автомобиля, замеченного на тестах, замаскирована передняя и задняя части. Это свидетельствует о появлении нового оборудования и изменении дизайна.

Некоторые эксперты не исключают, что Skoda Scala получит спортивную версию Sportline. Однако, это кажется нам маловероятным, ведь у Scala уже есть спортивная версия Monte Carlo.

Также возможно, что перед нами люксовая версия Laurin & Klement, которую могут выпустить в честь 125-летнего юбилея Skoda.

Официально пока нет никакой информации про этот тестовый прототип. Лично нам он кажется очень загадочным.