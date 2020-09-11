Suzuki Across - копия популярного кроссовера Toyota RAV4

В Европе начался прием заказов на новый кроссовер Suzuki Across, который фактически является копией популярного Toyota RAV4. При этом копия стоит дороже, чем оригинал.

Сейчас Toyota RAV4 на Старом Континенте в базовой комплектации с бензиновым двигателем можно купить за 39 495 евро, а версию с гибридной силовой установкой – за 44 795 евро. Его копию предложили европейцам за 65 000 евро. Разница, согласитесь, очень большая.

Разницу в цене оправдывают трансмиссией. Дело в том, что Suzuki Across оснащается подключаемой гибридной силовой установкой. Такая же версия, кстати, будет скоро и у RAV4, но её цена пока не известна.

Под капотом у Across находится 2,5 л бензиновый двигатель мощностью 185 л.с., который работает вместе с электромотором 183 л.с. Общая мощность - 306 л.с. На одной электротяге можно проехать 75 км.

Заказы на Suzuki Across в Европе уже начались. У дилеров эта новинка появится в конце текущего месяца.