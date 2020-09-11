Suzuki Across - копия популярного кроссовера Toyota RAV4

Suzuki выпустила копию популярного кроссовера Toyota RAV4: цены удивили даже европейцев

В Европе начался прием заказов на новый кроссовер Suzuki Across, который фактически является копией популярного Toyota RAV4. При этом копия стоит дороже, чем оригинал.

Сейчас Toyota RAV4 на Старом Континенте в базовой комплектации с бензиновым двигателем можно купить за 39 495 евро, а версию с гибридной силовой установкой – за 44 795 евро. Его копию предложили европейцам за 65 000 евро. Разница, согласитесь, очень большая.

Разницу в цене оправдывают трансмиссией. Дело в том, что Suzuki Across оснащается подключаемой гибридной силовой установкой. Такая же версия, кстати, будет скоро и у RAV4, но её цена пока не известна.

Suzuki выпустила копию популярного кроссовера Toyota RAV4: цены удивили даже европейцев

Под капотом у Across находится 2,5 л бензиновый двигатель мощностью 185 л.с., который работает вместе с электромотором 183 л.с. Общая мощность - 306 л.с. На одной электротяге можно проехать 75 км.

Suzuki выпустила копию популярного кроссовера Toyota RAV4: цены удивили даже европейцев

Заказы на Suzuki Across в Европе уже начались. У дилеров эта новинка появится в конце текущего месяца.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Полиция получит новые полномочия и будет проверять техническое состояние авто на месте остановкиПолиция получит новые полномочия и будет проверять техническое состояние авто на месте остановки
На улице Бальзака ограничили движение до 5 октябряНа улице Бальзака ограничили движение до 5 октября
Полиция запускает "фантомные патрули" для выявления нарушителей ПДДПолиция запускает "фантомные патрули" для выявления нарушителей ПДД
В Херсоне во время обыска подозреваемый сел в машину и протащил полицейского на капоте около полукилометраВ Херсоне во время обыска подозреваемый сел в машину и протащил полицейского на капоте около полукилометра
В Киеве откроют паркинг на 400 авто для посетителей зоопарка, - КличкоВ Киеве откроют паркинг на 400 авто для посетителей зоопарка, - Кличко
Блок рекламы


Похожие новости
Унікальний позашляховик Toyota Land Cruiser продають за $5 тисячУнікальний позашляховик Toyota Land Cruiser продають за $5 тисяч
Toyota вивела на ринок кросовер з витратою пального 3 л/100 кмToyota вивела на ринок кросовер з витратою пального 3 л/100 км
Что будет с мотором Toyota Camry, если ему 160 тыс. км не менять масло?Что будет с мотором Toyota Camry, если ему 160 тыс. км не менять масло?
Одессит на Toyota Camry за неделю получит 28 «писем счастья»Одессит на Toyota Camry за неделю получит 28 «писем счастья»
Chery выпустит бюджетный аналог Toyota Land CruiserChery выпустит бюджетный аналог Toyota Land Cruiser
Прибыль Toyota рухнула на 74%Прибыль Toyota рухнула на 74%
Toyota начала продавать кроссовер Corolla CrossToyota начала продавать кроссовер Corolla Cross
Toyota показала «спортивный» седан Corolla GR Sport.Toyota показала «спортивный» седан Corolla GR Sport.
Nissan остудит пыл Tesla с помощью нового электрического кроссовераNissan остудит пыл Tesla с помощью нового электрического кроссовера
Toyota Corolla превратилась в кроссовер.Toyota Corolla превратилась в кроссовер.
Последние новости
Подгружаем последние новости