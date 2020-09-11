В ДТП под Киевом столкнулись четыре автомобиля: пятеро погибших, 14 - травмированных

Жуткое ДТП произошло сегодня ночью на трассе Киев-Харьков-Довжанский. Примерно в 3:10 там столкнулись четыре автомобиля: два грузовика, микроавтобус и легковушка. Авария произошла неподалеку от села Иванков Бориспольского района, сообщают экстренные службы Киевской области.

По информации патрульной полиции Киевской области, грузовик DAF FT95 ехал в сторону столицы. Он столкнулся с другим грузовиком - Mercedec-Benz 1320. От этого столкновения DAF выбросило на встречную полосу движения, где он столкнулся с еще двумя машинами - микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ.

Чрезвычайники, которые выезжали на эту аварию, сообщили о четырех погибших, но в сообщении полицейских говорится о пяти. Очевидно, еще кто-то из пострадавших скончался уже после трагедии. Еще 14 человек получили травмы, их отправили в больницы.

На месте трагедии продолжают работать спасатели и следственно-оперативная группа полиции. Чрезвычайники ликвидируют последствия этого масштабного ДТП, полицейские - выясняют все обстоятельства произошедшего.

Полиция также регулирует проезд других участников дорожного движения мимо места аварии. Нормальное движение тем участком автодороги на 8 утра еще не было восстановлено, о чем свидетельствуют комментарии к событию в паблик dtp.kiev.

"Я там минут 20 назад проезжал, то движение не восстановлено, все машины и, к сожалению, погибшие люди находятся на месте ДТП. Это очень страшно ((", - пишет водитель по имени Иван Луценко, который оставил свой комментарий около 8:30.

Напомним, на Волыни Mercedes протаранил микроавтобус с людьми, стоявший на сельской остановке. В результате столкновения одна пассажирка микроавтобуса погибла, еще пятеро получили травмы.