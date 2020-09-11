Зачем водители прикрепляют прищепку к воздуховоду

Зачем водители прикрепляют прищепку к воздуховоду

Многие водители стараются придумать что-то такое, чтобы управление автомобилем стало более комфортным. Иногда они додумываются до очень интересных приемов. Например, некоторые автомобилисты на решетку вентиляции крепят прищепку. Для чего?

Чаще всего прищепкой пользуются таксисты. Вряд ли многие догадаются, что она используется в качестве ароматизатора воздуха. Да, простого ароматизатора воздуха.

Мы не знаем, кому первому пришла в голову идея сделать из обычной деревянной прищепки ароматизатор для салона автомобиля, но она оказалась удачной.

На прищепку наносится эфирное масло, которое можно купить в любой аптеке, а потом её прикрепляют к воздуховоду. На дереве запах эфирного масла остается долго.

Зачем водители прикрепляют прищепку к воздуховоду

Выбор эфирных масел очень большой. Каждый найдет запах на свой вкус. К тому же, стоит эфирное масло недорого. При желании вариант эфирного масла можно время от времени менять. В салоне всегда будет приятный запах.

Единственный недостаток – прищепка в салоне машины смотрится не очень эстетично.


Максимов Віталій, Тудей

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