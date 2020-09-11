В Житомирской области на поле с подсолнухами упал дельтаплан, пилот погиб

На месте работает полиция.

В Житомирской области на поле с подсолнухами упал дельтаплан, пилот погиб
Фото: zt.dsns.gov.ua

В Житомирской области упал дельтаплан, который осуществлял обработку поля с подсолнечником. В результате погиб пилот.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"11 сентября в 8:23 поступило сообщение от работников Национальной полиции о том, что между населенными пунктами Народичи и Яжберень на поле упал летательный транспорт. На место происшествия сразу были направлены отделения спасателей 14-й Государственной пожарно-спасательной части", - говорится в сообщении.

Дельтаплан осуществлял обработку поля с подсолнечником. По предварительной информации, пилот не справился с управлением, в результате чего дельтаплан упал и человек погиб.

На месте происшествия спасатели проложили магистральную линию для предотвращения возникновения пожара или взрыва. Обстоятельства падения дельтаплана устанавливаются.

Фото: zt.dsns.gov.ua

Фото: zt.dsns.gov.ua

Напомним, 17 июля в Макаровском районе Киевской области упал легкомоторный самолет. К счастью, обошлось без погибших.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Полиция получит новые полномочия и будет проверять техническое состояние авто на месте остановкиПолиция получит новые полномочия и будет проверять техническое состояние авто на месте остановки
На улице Бальзака ограничили движение до 5 октябряНа улице Бальзака ограничили движение до 5 октября
Полиция запускает "фантомные патрули" для выявления нарушителей ПДДПолиция запускает "фантомные патрули" для выявления нарушителей ПДД
В Херсоне во время обыска подозреваемый сел в машину и протащил полицейского на капоте около полукилометраВ Херсоне во время обыска подозреваемый сел в машину и протащил полицейского на капоте около полукилометра
В Киеве откроют паркинг на 400 авто для посетителей зоопарка, - КличкоВ Киеве откроют паркинг на 400 авто для посетителей зоопарка, - Кличко
Блок рекламы


Похожие новости
В аварии под Киевом погибли 5 человек, 20 травмированыВ аварии под Киевом погибли 5 человек, 20 травмированы
В Мариуполе нарушительница ПДД съела полицейский протоколВ Мариуполе нарушительница ПДД съела полицейский протокол
В Киеве во время сварочных работ взорвалась автоцистерна, есть погибшийВ Киеве во время сварочных работ взорвалась автоцистерна, есть погибший
Спрос на электрокары в Украине в августе упал на 11%Спрос на электрокары в Украине в августе упал на 11%
Около Коломыи ВАЗ столкнулся с фурой, которая остановилась на встречной полосе, четыре человека погиблиОколо Коломыи ВАЗ столкнулся с фурой, которая остановилась на встречной полосе, четыре человека погибли
В ДТП в Коломые легковушка влетела в грузовик, все люди погиблиВ ДТП в Коломые легковушка влетела в грузовик, все люди погибли
"Укрзализныця" отменяет посадку пассажиров в Тернополе"Укрзализныця" отменяет посадку пассажиров в Тернополе
Грузовые беспилотники появились на дорогах СШАГрузовые беспилотники появились на дорогах США
В "Белавиа" рассказали, что будет с полетами в УкраинуВ "Белавиа" рассказали, что будет с полетами в Украину
В ДТП в Одесской области водитель сбил мужчину и оставил умиратьВ ДТП в Одесской области водитель сбил мужчину и оставил умирать
Последние новости
Подгружаем последние новости