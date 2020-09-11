В Житомирской области на поле с подсолнухами упал дельтаплан, пилот погиб

В Житомирской области упал дельтаплан, который осуществлял обработку поля с подсолнечником. В результате погиб пилот.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"11 сентября в 8:23 поступило сообщение от работников Национальной полиции о том, что между населенными пунктами Народичи и Яжберень на поле упал летательный транспорт. На место происшествия сразу были направлены отделения спасателей 14-й Государственной пожарно-спасательной части", - говорится в сообщении.

Дельтаплан осуществлял обработку поля с подсолнечником. По предварительной информации, пилот не справился с управлением, в результате чего дельтаплан упал и человек погиб.

На месте происшествия спасатели проложили магистральную линию для предотвращения возникновения пожара или взрыва. Обстоятельства падения дельтаплана устанавливаются.

Фото: zt.dsns.gov.ua

Фото: zt.dsns.gov.ua

Напомним, 17 июля в Макаровском районе Киевской области упал легкомоторный самолет. К счастью, обошлось без погибших.