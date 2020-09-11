Renault выпустит новый дешевый электромобиль

Бюджетная электричка: Renault выпустит новый дешевый электромобиль

Компания Renault планирует разработать и выпустить на рынок новый недорогой электромобиль. Его цена составит менее 20 тысяч евро, заявил глава французского автогиганта Лука де Мео.

У Renault уже есть недорогой электрокар – Twingo. Но он в базовой комплектации стоит 20 590 евро.

Пока об этой новинке ничего не известно. Напомним, что Dacia в 2021 году планирует представить электрокар, который построят на базе концепта Spring Electric. Ранее утверждалось, что это будет самая дешевая в Европе машина с электрической силовой установкой.

Скорее всего, у Renault будет своя версия электрокара Dacia, ведь румынская компания входит в Renault Group. Конкурировать между собой они вряд ли станут: Dacia ориентируется на Западную Европу, а Renault – главным образом на страны Восточной Европы.

Лука де Мео сообщил, что бюджетные электрические модели будут выпускать во Франции. Значит, Renault перенесет производство из Китая на европейский континент.


Максимов Віталій, Тудей

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