В аварии под Киевом погибли 5 человек, 20 травмированы

Столкнулись два грузовика, микроавтобус и легковушка.

В аварии под Киевом погибли 5 человек, 20 травмированы
Фото: Патрульна поліція Київської області

В ночь с 10 на 11 сентября на автодороге Киев - Харьков - Довжанский произошла авария с участием 4 транспортных средств: 5 человек погибли и 20 получили травмы.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

"Сегодня в начале 4-го утра на 47 км автодороги М-03 произошло столкновение четырех транспортных средств: двух грузовиков, микроавтобуса и легкового автомобиля. По предварительным данным, водитель DAF FT95 двигался в сторону столицы, совершил столкновение с Mercedec-Benz 1320, после чего совершил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение еще с двумя транспортными средствами, а именно Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ", - говорится в сообщении.

Фото: Патрульная полиция Киевской области

Вследствие ДТП пять человек погибли, двадцать получили травмы и были госпитализированы в больницу.

Фото: Патрульная полиция Киевской области

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства аварии.

Фото: Патрульная полиция Киевской области

Напомним, 8 сентября роSSийского актера Ефремова приговорили к 8 годам тюрьмы за смертельное ДТП. В момент аварии артист был пьян.

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