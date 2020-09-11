В Мариуполе нарушительница ПДД съела полицейский протокол

О неординарном случае, произошедшем в Мариуполе, рассказали патрульные этого города. Инцидент с нарушительницей правил дорожного движения произошел в Центральному районе Мариуполя.

Патрульные заметили водительницу, которая сидела за рулем легкового автомобиля не пристегнутая. Полицейские решили остановить нарушительницу, чтобы напомнить ей о правилах безопасности, ну и заодно, конечно, оштрафовать. Женщина остановилась и выслушала их претензии. Они, тем временем, составили протокол о нарушении ПДД и дали водительнице, чтобы та с ним ознакомилась и заодно подписала его.

Однако вместо этого женщина в мгновение ока смяла документ и запихнула его себе в рот. Она попросту решила съесть постановление о нарушении правил. А штраф-то был всего на 51 гривну.

Конечно, ей это не помогло. Полицейские составили новый протокол. О том, пришелся ли ей документ по вкусу, и о самочувствии всеядной водительницы история умалчивает.

Напомним, вскоре Верховная Рада может принять закон об отмене судебного сбора при обжаловании админштрафа за нарушение ПДД. Сейчас многие водители, получившие небольшой штраф не оспаривают его в суде только из-за того, что нужно платить судебный сбор в размере 420 гривен.