Камери автофіксації різко збільшили аварійність на дорогах

Системи автоматичної не допомагають зменшити аварійність. Так, на Київщині у червні аварійність зросла на 26%, а у липні на 20%.

Про це в Facebook повідомив автоексперт Володимир Караваєв.

Він повідомив, що за офіційними даним національної поліції у липні в Київській області аварійність зросла на 20% відносно аналогічного періоду минулого року. Протягом липня в Київській області зафіксовано 1234 ДТП у яких загинуло 15 людей.

Тим часом у столиці аварійність знизилась на 2,7%. У Києві за липень зафіксували 3054 ДТП у яких загинуло 15 людей, травмовано 213 осіб.

 

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