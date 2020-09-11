2020-09-11
Камери автофіксації різко збільшили аварійність на дорогах
Системи автоматичної не допомагають зменшити аварійність. Так, на Київщині у червні аварійність зросла на 26%, а у липні на 20%.
Про це в Facebook повідомив автоексперт Володимир Караваєв.
Він повідомив, що за офіційними даним національної поліції у липні в Київській області аварійність зросла на 20% відносно аналогічного періоду минулого року. Протягом липня в Київській області зафіксовано 1234 ДТП у яких загинуло 15 людей.
Тим часом у столиці аварійність знизилась на 2,7%. У Києві за липень зафіксували 3054 ДТП у яких загинуло 15 людей, травмовано 213 осіб.