Названы самые лучшие автомобили 2020 года

Американское агентство J.D. Power опубликовало свой традиционный рейтинг лучших авто года. Составили его на основе впечатлений владельцев за первые 90 дней использования той или иной модели.

Эксперты J.D. Power опросили десятки тысяч новоиспеченных владельцев авто разных сегментов и на основе их комментариев составили перечень лучших легковых моделей, кроссоверов и внедорожников, а также пикапов. В рейтинг попали лучшие автомобили в своих классах.

Лучшие легковые авто 2020 года:

  • Audi A3
  • Cadillac CT6
  • Chevrolet Sonic (Aveo)
  • Genesis G70
  • Nissan Maxima

Лучшие кроссоверы и внедорожники 2020 года:

  • BMW X6
  • Jaguar E-Pace
  • Nissan Armada (Patrol)

Лучшие пикапы 2020 года:

  • Ford Ranger
  • Ford Super Duty
  • GMC Sierra HD
  • Honda Ridgeline
  • Ram 1500
  • Toyota Tundra

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