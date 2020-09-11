Названы самые лучшие автомобили 2020 года

Американское агентство J.D. Power опубликовало свой традиционный рейтинг лучших авто года. Составили его на основе впечатлений владельцев за первые 90 дней использования той или иной модели.

Эксперты J.D. Power опросили десятки тысяч новоиспеченных владельцев авто разных сегментов и на основе их комментариев составили перечень лучших легковых моделей, кроссоверов и внедорожников, а также пикапов. В рейтинг попали лучшие автомобили в своих классах.

Лучшие легковые авто 2020 года:

Audi A3

Cadillac CT6

Chevrolet Sonic (Aveo)

Genesis G70

Nissan Maxima

Лучшие кроссоверы и внедорожники 2020 года:

BMW X6

Jaguar E-Pace

Nissan Armada (Patrol)

Лучшие пикапы 2020 года: