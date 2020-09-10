Транспортный коридор Via Carpatia поможет экономическому развитию Украины

Транспортный коридор Via Carpatia поможет экономическому развитию Украины

Транспортный коридор Via Carpatia, который также будет иметь свое разветвление в Украине, позволит развивать украинскую экономику. Об этом во время Экономического форума в польском городе Карпач заявил министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик.

"Украина очень заинтересована в Via Carpatia – пути, который позволит ей иметь безопасную инфраструктуру (коммуникаций - ред.) как с югом Европы, так и с Балтийским морем", - заявил польский министр.

Он отметил, что одним из важнейших коммуникационных узлов Via Carpatia является Жешув и автомагистраль A4.

"Благодаря декларациям как нынешнего, так и предыдущего украинского правительств через элементы Via Carpatia, в частности Жешув, Украина строит коммуникационный путь, который будет помогать развивать ее экономику", - подчеркнул А.Адамчик.

Как сообщалось, в 2006 году по инициативе Польши на уровне министров транспорта был формально образован международный путь между Литвой, Польшей, Словакией и Венгрией. В 2010 году состоялась очередная конференция, во время которой была подписана Декларация о создании Via Carpatia. В марте 2016 года к проекту присоединились Украина и Турция, подписав в Варшаве декларацию по строительству этого международного транспортного коридора с севера до юга Европы.

Транспортный коридор Via Carpatia должен пройти от литовских Клайпеды и Каунаса через польские Белосток, Люблин и Жешув до словацкого Кошице и венгерского Дебрецена, а оттуда - до румынской Констанцы и греческих Салоник.

МинПром по материалам Укринформ

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