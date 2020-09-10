ЗАЗ опять будет выпускать автомобили Renault

ЗАЗ опять будет выпускать автомобили Renault

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) возобновляет производство автомобилей группы Renault. Об этом Укринформу сообщил представитель корпорации "УкрАвто" (в состав которой входит ЗАЗ) Дмитрий Скляренко.

Завод объявляет о начале производства автомобилей Groupe Renault для местного рынка. Проект реализуется на мощностях в Запорожье и, по словам Д.Скляренко, обещает стать признаком возрождения автомобильной промышленности в Украине. Перед этим ЗАЗ провел масштабную модернизацию, чтобы полностью соответствовать международным стандартам качества Groupe Renault. В 2020 году на предприятии была внедрена система стандартизации качества Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance - Alliance Production Way.

"Украинский рынок имеет для нас высокий потенциал, благодаря своему местоположению и растущему интересу к новым автомобилям. Группа Renault имеет сильные позиции в Украине и сохраняет свое лидерство на рынке. Этот проект означает, что мы и наши партнеры уверены в том, что бренды "Сделано в Украине" будут на том же уровне качества, что и продукция других заводов Группы Renault", - процитировал представитель "Укравто" управляющего директора Groupe Renault Export Регион Евразия Макса Миссана.

Как сообщалось, Запорожский автомобилестроительный завод - крупнейший производитель автомобилей в Украине, который имеет полный цикл производства легковых автомобилей, который включает штамповку, сварку, окраску, оборудование кузова и сборку автомобиля. Датой учреждения предприятия считается 1863 год. Производство легковых автомобилей в Запорожье было приостановлено с 2018 года.

МинПром по материалам Укринформ

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