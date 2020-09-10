Камеры видеофиксации пока не могут штрафовать «евробляхеров»
Камеры видеофиксации пока не могут штрафовать за превышение скорости автомобили на иностранной регистрации. Об этом на брифинге рассказал заместитель министра МВД Антон Геращенко, пишет biz.ligazakon.net.
Что не так
По словам Геращенко, система, позволяющая штрафовать «евробляхи» за превышение скорости, пока еще находится на стадии разработки.
В ее создании принимает участие МВД, Государственная пограничная служба, Исполнительная служба и другие ведомства.
Что готовят «евробляхам»
Предполагается, что при въезде в Украину все машины с иностранными номерами будут попадать в базу данных.
Если камеры автофиксации зафиксируют нарушение скоростного режима такими автомобилями, то информацию автоматически передадут в Госпогранслужбу.
Если автомобилист не заплатит штраф при выезде из Украины, то его в следующий раз к нам в страну не пустят.
Первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий отметил, что есть законный механизм наказания и для граждан Украины, которые ездят на «евробляхах».